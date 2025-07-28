В Тюменской области ограничили работу мобильного интернета
В Тюменской области ввели ограничения на работу мобильного интернета на территории всего региона из соображений безопасности. Об этом сообщает ТАСС.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным агентства, ограничения действуют с 24 июля и не зависят от органов исполнительной власти и правоохранительных структур Тюменской области. При этом стационарный интернет и сети Wi-Fi работают в штатном режиме.
На территории области действуют 186 бесплатных точек доступа к стационарному интернету. Власти пообещали снять ограничения мобильного интернета, как только это позволит ситуация.
Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Екатеринбурге и Тюмени возникли сбои в работе мобильного интернета. По данным мобильных операторов, сложности с работой интернета возникают независящим от компании причинам.