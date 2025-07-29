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Сибирский бизнес экспортировал мороженое на 677 млн рублей

По итогам пяти месяцев 2025 года сибирские компании отправили за границу 1,6 тыс. тонн мороженого и пищевого льда на 677 млн руб. Это на 12,3% больше по стоимости, чем за тот же период 2024 года, сообщило Сибирское таможенное управление.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Покупателями сибирского мороженого стали 10 стран мира. Основной объем пришелся на Казахстан, Монголию, Белоруссию и Китай.

Лидером среди сибирских регионов в экспорте мороженого стала Новосибирская область. Предприниматели региона поставили за рубеж 798 тонн мороженого и фруктового льда на 275 млн рублей. Это на 13% больше по весу и на 25% выше по стоимости в сравнении с январем-маем прошлого года. Также в топ экспортеров замороженного десерта вошли Омская, Томская и Иркутская области.

Михаил Кичанов

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