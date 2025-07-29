«Союзмультфильм» в США проиграл суд из-за прав на Чебурашку в Японии

«Союзмультфильм» в США проиграл суд LaRubInt Corp. из-за использования Чебурашки в Японии под сторонней лицензией. Ранее российская компания предоставила LaRubInt Corp исключительные права на использование образов Чебурашки, крокодила Гены и Шапокляк, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eugene Hoshiko / AP Фото: Eugene Hoshiko / AP

В 2016 году российская анимационная студия продала за $60 тыс. исключительные права на использование мультипликационных персонажей в Японии, Китае, Индии, США и Канаде американской компании LaRubInt Corp. Впоследствии выяснилось, что в Японии правами на Чебурашку уже пользуется местная компания Cheburashka Project LLP.

Американский суд усмотрел здесь нарушение соглашения и обязал «Союзмультфильм» оплатить убытки LaRubInt Corp.

По словам представителя «Союзмультфильма», в LaRubInt Corp. знали о проблемах с правами на персонажей «Чебурашки» в Японии. В 2005 году российская студия продала права на образ зверька японской TV Tokyo Communications Corporation. Согласно материалу «Ведомостей», в «Союзмультфильме» считали, что права истекают в 2014 году, однако японцы «решили», что по окончании девяти лет соглашение автоматически пролонгируется. Так, они сохранили права на персонажа и затем передали сублицензию на него японской компании Cheburashka Project LLP (CPLLP).

В «Союзмультфильме» убеждены, что LaRubint Corp., приобретая права у россиян, изначально хотела принудить CPLLP к выплате роялти, однако проиграл суд в Японии. Тогда американская компания решила подать иск против российской студии, чтобы истребовать деньги уже с нее, заявил «Ведомостям» представитель «Союзмультфильма». Собеседник издания отметил, что свои действия LaRubint Corp. спланировала вместе с предыдущим руководителем российской студии. С прошлого года в России идет следствие в отношении подписанта соглашения со стороны «Союзмультфильма» и неустановленных лиц от LaRubint Corp.

«Союзмультфильм» согласен исполнить решение американского суда в случае его легализации в России, подчеркнул его представитель.