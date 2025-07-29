Курировать реставрацию памятника Салавату Юлаеву в Уфе будет Василий Церетели

Куратором реставрации памятника Салавату Юлаеву в Уфе станет президент Российской академии художеств Василий Церетели, сообщил начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии Салават Кулбахтин. Как отмечается в Telegram-канале наблюдательного совета по реставрации объекта, конная статуя не будет изменена. При этом специалисты восстановят утраченные элементы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Ранее господин Кулбахтин заявлял, что специалисты не рассматривают варианты изготовления копии памятника с полной заменой материала — например, на бронзу.

Как писал«Ъ-Уфа», первый этап реставрационный работ на площадке начался и продлится до сентября, когда статую снимут с постамента. Памятник будут реставрировать в специальной мастерской в Уфе с октября этого года по апрель 2027 года. Затем начнется благоустройство площади и ремонт фонтана.

Майя Иванова