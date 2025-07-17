Башкультнаследие: памятник Салавату Юлаеву отремонтируют, а не отольют заново

Специалисты не рассматривают варианты изготовления копии памятника Салавату Юлаеву с полной заменой материала — например, на бронзу, сообщил начальник Башкультнаследия Салават Кулбахтин. Комментарий руководителя опубликован в Telegram-канале наблюдательного совета по реставрации конной статуи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Господин Кулбахтин пояснил, что замена материала памятника противоречит закону, а его полная переотливка изменит историческую и художественную ценность.

«Бытует много мнений о том, что нужно поменять материал, заменить чугун на какие-то другие материалы. Но это невозможно ввиду того, что федеральное законодательство требует сохранения объекта, памятника культурного наследия именно в тех критериях, в которых он был создан. Поэтому памятник будет полностью сохранен, и те элементы, из которых он состоит»,— прокомментировал он.

Как сообщал «Ъ-Уфа», первый этап реставрационный работ на площадке уже начался и продлится до сентября, когда конную статую снимут с постамента. Памятник будут реставрировать в специальной мастерской в Уфе с октября этого года по апрель 2027-го. После начнется благоустройство площади и ремонт фонтана.

Наталья Балыкова