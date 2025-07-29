В Александровске на стройке гостиницы обрушились перекрытия

На месте строительства гостиницы в Александровске обрушились возведенные забетонированные перекрытия. Информация об этом появилась в соцсетях. По информации местных пабликов, на участке работают скорая помощь, полиция и газовая служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александровск - Яйва Life Фото: Александровск - Яйва Life

В конце 2024 года «Ъ-Прикамье» сообщал, что проект строительства современной комфортабельной гостиницы в Александровске получил статус приоритетного инвестиционного (ПИП). Согласно параметрам проекта, на земельном участке площадью 0,3 га должен появиться двухэтажный отель на 88 мест. Предполагается, что на первом этаже разместят столовую и кухонную зону, на втором — десять комнат формата «хостел», на мансардном — восемь номеров первой категории и две «студии». Общая площадь гостиницы составит 1,58 тыс. кв. м. На прилежащей территории планируется обустроить паркинг не менее чем на десять мест. Завершить строительство намечено в 2027 году.

Размер инвестиций в проект оценивается в 215 млн руб. Инвестор проекта — добрянское ООО «Омега». Общество реализует еще один приоритетный инвестпроект — строительство загородного клуба «Озеро Jarvi» в Александровском округе.