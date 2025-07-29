В России выросло число организацией, занимающихся выращиванием цветов

За первые шесть месяцев 2025 года в России было зарегистрировано более 1,9 тыс. организаций, занятых в цветочном бизнесе. Это на 21,3% больше год к году, подсчитал сервис проверки контрагентов Rusprofile. По состоянию на 23 июля 2025 года в стране работает около 23,4 тыс. юрлиц, у которых основной вид деятельности — выращивание в открытом и защищенном грунте цветов, оптовая и розничная торговля ими.

В Rusprofile рассказали, что основная просадка с выходом на цветочный рынок новых компаний случилась во время пандемии. Тогда наблюдалось снижение на 32,4%. Восстановить показатели до уровня 2019 года удалось только в 2024 году. По подсчетам аналитиков, за прошлый год выручка у топ-15 отраслевых компаний выросла на треть, до 41 млрд руб.

По подсчетам сервиса «Чек Индекс», в первой половине года средняя стоимость букета составила более 3,8 тыс. руб., что на 15% больше в годовом выражении. При этом число покупок выросло на 5%, а обороты — на 20%. Эксперты обосновали рост цен увеличением оптовой стоимости цветов и ростом себестоимости.

Подробности — в материале «Ъ» «Сигналы цветочного времени».