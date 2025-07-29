Сигналы цветочного времени

В первой половине 2025 года в России количество юрлиц, занимающихся выращиванием цветов и их дистрибуцией, увеличилось на 1,9 тыс., до 23,4 тыс. Год к году увеличение темпа роста составило 21,3%. Это говорит о восстановлении сегмента, пострадавшего сначала от пандемии, а затем от разрыва логистических цепочек из-за российского-украинского конфликта.

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В январе—июне 2025 года в России было зарегистрировано более 1,9 тыс. организаций, занятых в цветочном бизнесе, что на 21,3% больше год к году, подсчитал сервис проверки контрагентов Rusprofile. По состоянию на 23 июля 2025 года в стране действует около 23,4 тыс. юрлиц, у которых основной вид деятельности — выращивание в открытом и защищенном грунте цветов, оптовая и розничная торговля ими.

В Rusprofile отмечают, что основная просадка с выходом на цветочный рынок новых компаний случилась во время пандемии. Тогда наблюдалось снижение на 32,4%. Восстановление показателей до уровня 2019 года случилось только в 2024 году. По подсчетам аналитиков, за прошлый год выручка у топ-15 отраслевых компаний выросла на треть, до 41 млрд руб.

Крупнейшие организации, занимающиеся выращиванием и продажей цветов в России Выйти из полноэкранного режима Компания Выручка в 2024 году (млрд руб.) Изменение год к году (%) ООО «Флоуер Кастл» 5 –20 ООО «Компания Уралторгсервис» 4,2 59 ООО «Цветочный альянс» 3,9 13 ООО МТК 3,7 126 ООО «Флора групп» 3,1 10 ООО ВТК 2,8 44 ООО «Давильта» 2,5 88 ООО «Санрайз» 2,3 18 ООО «Китеж» 2,3 –38 ООО «ТК-Подосинки» 2,1 37 ООО «Центр букетов» 2 23 ООО «Авангард» 1,9 8 ООО «Мир цветов ТК» 1,9 33 ООО «Глобалцвет» 1,8 49 ООО «Флобас» 1,7 11 Открыть в новом окне Источник: Rusprofile.

Управляющий цветочного центра Panin Plants Владимир Панин считает, что российский рынок цветов сейчас растет за счет развития внутреннего производства. По его оценке, за прошлый год оно увеличилось с 400 млн до 447 млн штук. Для многих продавцов локальные цветы становятся интереснее импортных, так как их цены не зависят от курса доллара или евро, а также не облагаются высокими импортными пошлинами, объясняет эксперт. В июле 2024 года пошлина на ввоз цветов из недружественных стран была увеличена с 5% до 20%. Это подталкивает все больше новых фермерских хозяйств заниматься посадкой цветов, констатирует господин Панин.

По словам руководителя цветочного направления ГК «Горкунов» Светланы Горкуновой, наблюдается рост поставок из нейтральных и дружественных стран, на которые уже приходится около половины всего импортного объема. Исполнительный директор маркетплейса цветов Flowwow Вера Моденова оценивает долю российских цветов в структуре продаж в 19%. «В основном в нашей стране выращивают розы, герберы, хризантемы и лилии, в небольших объемах различные виды сезонных цветов, включая нарциссы, альстромерии, лизиантусы»,— добавляет эксперт. При этом, отмечает госпожа Моденова, цветочный бизнес в РФ довольно фрагментированный: основную долю занимают региональные игроки и небольшие сети.

После заметного спада цветочного рынка с февраля 2022 года из-за разрывов логистических цепочек и общей экономической турбулентности спрос начал стабильно восстанавливаться, констатирует Светлана Горкунова. Ранее сокращение поставок из-за рубежа привело к некоторому дефициту и, соответственно, росту цен, добавляет она. В последние два года логистику удалось частично восстановить, рынок наполнился, а цены стабилизировались, говорит эксперт. С 2019 по 2023 год импорт срезанных цветов в Россию сократился на 9%, до 1,58 млрд штук, следует из подсчетов BusinesStat.

По подсчетам сервиса «Чек Индекс», в первой половине 2025 года средняя стоимость букета составила более 3,8 тыс. руб., на 15% больше год к году. При этом число покупок выросло на 5%, а обороты — на 20%.

В «Чек Индексе» отмечают, что рост цен обусловлен увеличением оптовой стоимости цветов и ростом себестоимости. Сильнее всего выросли затраты на упаковку, аренду торговых площадей, оплату труда персонала и другие операционные издержки. Из-за дороговизны цветов происходит изменение предпочтений. Например, отмечают аналитики «Чек Индекса», рост ценника на тюльпаны, лидеры продаж накануне Международного женского дня 8 марта, привел к охлаждению спроса на него и росту интереса к другим видам цветов.

Владимир Комаров