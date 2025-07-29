Сигналы цветочного времени
Российское цветоводство показывает признаки оживления
В первой половине 2025 года в России количество юрлиц, занимающихся выращиванием цветов и их дистрибуцией, увеличилось на 1,9 тыс., до 23,4 тыс. Год к году увеличение темпа роста составило 21,3%. Это говорит о восстановлении сегмента, пострадавшего сначала от пандемии, а затем от разрыва логистических цепочек из-за российского-украинского конфликта.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
В январе—июне 2025 года в России было зарегистрировано более 1,9 тыс. организаций, занятых в цветочном бизнесе, что на 21,3% больше год к году, подсчитал сервис проверки контрагентов Rusprofile. По состоянию на 23 июля 2025 года в стране действует около 23,4 тыс. юрлиц, у которых основной вид деятельности — выращивание в открытом и защищенном грунте цветов, оптовая и розничная торговля ими.
В Rusprofile отмечают, что основная просадка с выходом на цветочный рынок новых компаний случилась во время пандемии. Тогда наблюдалось снижение на 32,4%. Восстановление показателей до уровня 2019 года случилось только в 2024 году. По подсчетам аналитиков, за прошлый год выручка у топ-15 отраслевых компаний выросла на треть, до 41 млрд руб.
Крупнейшие организации, занимающиеся выращиванием и продажей цветов в России
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Источник: Rusprofile.
Управляющий цветочного центра Panin Plants Владимир Панин считает, что российский рынок цветов сейчас растет за счет развития внутреннего производства. По его оценке, за прошлый год оно увеличилось с 400 млн до 447 млн штук. Для многих продавцов локальные цветы становятся интереснее импортных, так как их цены не зависят от курса доллара или евро, а также не облагаются высокими импортными пошлинами, объясняет эксперт. В июле 2024 года пошлина на ввоз цветов из недружественных стран была увеличена с 5% до 20%. Это подталкивает все больше новых фермерских хозяйств заниматься посадкой цветов, констатирует господин Панин.
По словам руководителя цветочного направления ГК «Горкунов» Светланы Горкуновой, наблюдается рост поставок из нейтральных и дружественных стран, на которые уже приходится около половины всего импортного объема. Исполнительный директор маркетплейса цветов Flowwow Вера Моденова оценивает долю российских цветов в структуре продаж в 19%. «В основном в нашей стране выращивают розы, герберы, хризантемы и лилии, в небольших объемах различные виды сезонных цветов, включая нарциссы, альстромерии, лизиантусы»,— добавляет эксперт. При этом, отмечает госпожа Моденова, цветочный бизнес в РФ довольно фрагментированный: основную долю занимают региональные игроки и небольшие сети.
После заметного спада цветочного рынка с февраля 2022 года из-за разрывов логистических цепочек и общей экономической турбулентности спрос начал стабильно восстанавливаться, констатирует Светлана Горкунова. Ранее сокращение поставок из-за рубежа привело к некоторому дефициту и, соответственно, росту цен, добавляет она. В последние два года логистику удалось частично восстановить, рынок наполнился, а цены стабилизировались, говорит эксперт. С 2019 по 2023 год импорт срезанных цветов в Россию сократился на 9%, до 1,58 млрд штук, следует из подсчетов BusinesStat.
По подсчетам сервиса «Чек Индекс», в первой половине 2025 года средняя стоимость букета составила более 3,8 тыс. руб., на 15% больше год к году. При этом число покупок выросло на 5%, а обороты — на 20%.
В «Чек Индексе» отмечают, что рост цен обусловлен увеличением оптовой стоимости цветов и ростом себестоимости. Сильнее всего выросли затраты на упаковку, аренду торговых площадей, оплату труда персонала и другие операционные издержки. Из-за дороговизны цветов происходит изменение предпочтений. Например, отмечают аналитики «Чек Индекса», рост ценника на тюльпаны, лидеры продаж накануне Международного женского дня 8 марта, привел к охлаждению спроса на него и росту интереса к другим видам цветов.