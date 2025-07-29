Экс-депутат думы Братска предстанет перед судом за коммерческий подкуп

В Братский городской суд Иркутской области передано уголовное дело в отношении бывшего депутата думы Братска, экс-руководителя дирекции литейных производств Братского алюминиевого завода Игоря Бобкова. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области, его обвиняют в коммерческом подкупе, совершенном в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ).

«По версии следствия, в период с 2017 по 2022 годы мужчина получил от предпринимателей более 16 млн руб. Деньги передавались за приоритетную и беспрепятственную поставку на завод сырья, согласование отчетов, а также за недопуск к поставке альтернативных поставщиков»,— отмечается в сообщении.

В прокуратуре Иркутской области также уточняют, что деньги выплачивались частями, от 400 тыс. руб. до 7 млн руб. Игорь Бобков был задержан в апреле 2024 года. Кроме него подозреваемыми по делу проходят еще три сотрудника Братского и Иркутского алюминиевых заводов.

Влад Никифоров, Иркутск