Невский проспект в Петербурге будет полностью перекрыт на время ремонта

Центральную улицу Санкт-Петербурга Невский проспект закроют на ремонт в августе. Ремонтные работы продлятся с 13 по 27 августа. На следующий день движение будет вновь открыто, сообщил вице-мэр города Николай Линченко.

Он пояснил, что полное перекрытие Невского поможет ускорить срок выполнения ремонта с трех месяцев до нескольких недель. «При этом поперечное движение по Адмиралтейскому проспекту, по Садовой, которую мы делали в прошлом году, по Литейному и по площади Восстания, которую ремонтировали в 2022 году, будет сохраняться»,— уточнил господин Линченко в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Вице-мер добавил, что ремонт будет проходить в несколько этапов. Перед перекрытием Невского проспекта начнутся подготовительные работы. С 4 по 8 августа без перекрытия будет отремонтирован Дворцовый проезд. С 6 по 12 августа — трамвайные пути на перекрестке Невского и Литейного проспектов.

Невский проспект в Санкт-Петербурге проходит от Адмиралтейства до Александро-Невской Лавры. Улица пересекает реку Мойку, канал Грибоедова и реку Фонтанку. Название магистрали стало официальным в 1781 году.