«Росатом» и Минэнерго Нигера подписали меморандум о мирном атоме

По итогам визита министра энергетики Сергея Цивилева в Нигер «Росатом» подписал с республикой меморандум о сотрудничестве в области мирного атома. Об этом сообщили в Минэнерго.

«Наша задача не просто участвовать в добыче урана, мы должны создать целую систему по развитию в Нигере мирного атома. Это и строительство электрогенерации, чтобы она была доступна для каждого жителя страны, и сотрудничество в области атомной медицины»,— сказал господин Цивилев.

Страны обсудили взаимодействие в экономической сфере, реализацию совместных проектов в сфере энергетики, транспорта, инфраструктуры, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых. Также Россия и Нигер договорились о совместной подготовке кадров в области атомной медицины.

Министр горнодобывающей промышленности Нигера Усман Абарчи пригласил российские компании для добычи урана в ноябре 2024 года. По данным Всемирной ядерной ассоциации за 2022 год, на Нигер приходится около 4% мировой добычи урана.