Верховный суд подтвердил изъятие причала в Темрюке в собственность государства

Верховный суд (ВС) РФ отклонил жалобу ООО «Феникс» и окончательно подтвердил возврат причала № 19 в морском порту Темрюк в федеральную собственность. Истцом выступила Южная транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, причал № 19 длиной 182 метра построили в 1981 году силами государственного предприятия «Азовское межхозяйственное управление морских путей и дноуглубительных работ Азрыбтехфлот». Объект расположен в порту Темрюк Краснодарского края. 29 января 1992 года АООТ «Азрыбтехфлот» передали в уставный капитал ОАО «Морской торговый порт Темрюк». В состав приватизированного имущества включили спорный причал.

В 2005 году Арбитражный суд Краснодарского края признал сделку приватизации ничтожной в части включения берегоукрепительного сооружения и обязал вернуть его в государственную собственность, однако это решение не было исполнено.

С 2005 года по 2018 год причалом сначала владело ООО «Адент», затем ООО «Темрюк Эстейт» и ООО «Парус», а с 2018 года ООО «Феникс». Сейчас причал используется АО «Морской торговый порт Темрюк» на основании договора аренды с «Фениксом».

Ответчик, возражая против требований, настаивал, что судами установлены обстоятельства утраты спорного объекта посредством реконструкции и создания нового объекта. Суд посчитал, что увеличение площади причала за счет железобетонных плит реконструкцией не является.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Феникс» зарегистрировано в 2017 году в Москве. Основной вид деятельности — аренда и управление недвижимым имуществом. Бенефициар общества — Сергей Соболев. Выручка компании за 2024 год составила 6,6 млн руб., чистая прибыль — 52 тыс. руб.

Основным видом деятельности АО «Морской торговый порт Темрюк» является перевалка генеральных, навалочных (в том числе зерновых и инертных), наливных грузов, предоставление в аренду производственных и складских мощностей. Суммарные мощности по перевалке составляют — до 1 млн тонн в год.

Лия Пацан