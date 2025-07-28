В КНР будут выплачивать пособия в $500 за ребенка для стимулирования рождаемости

Китай будет выплачивать семьям по 3,6 тыс. CNY (около $500) в год на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Об этом сообщает агентство «Синьхуа». Оно отмечает, что это первые общенациональные пособия на детей в КНР и что их введение направлено на «поддержку семей и поощрение рождения детей». Такие пособия будут ежегодно получать около 20 млн семей.

Власти Китая не первый год пытаются стимулировать рождаемость. До 2015 года в стране продолжала действовать политика «одна семья — один ребенок», введенная в 1970-е годы для снижения рождаемости. Почти сразу после этого власти КНР начали, напротив, стимулировать рождаемость.

Помимо обычных материальных поощрений власти КНР прибегают к идеологическим кампаниям: проводят партсобрания, посвященные «позитивному взгляду на женитьбу и рождение детей», или призывают одиноких людей вступать в брак, а семьи — рожать больше детей. Тем не менее по итогам 2024 года число родившихся детей в КНР падало уже третий год подряд.

Яна Рождественская