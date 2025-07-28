Футбольные функционеры перешли в атаку

Конфликт между руководством Международной федерации футбола (FIFA) и Международной ассоциацией профессиональных футболистов (FIFPro) вышел на новый уровень. Руководящая футбольная структура планеты, ранее воздерживавшаяся от резких заявлений в диспутах с профсоюзом, распространила заявление, в котором отмечается, что профсоюзные боссы прибегают к тактике шантажа, хотя в действительности вовсе не заботятся об интересах игроков, «предпочитая искусственно создавать поводы для конфронтации». В FIFA также поставили под сомнение независимость FIFPro, призвав последнюю назвать свои источники финансирования. Отношения между FIFA и FIFPro обострились из-за недавнего клубного чемпионата мира. В FIFA считают, что турнир с призовым фондом в $1 млрд был мегауспешным. В профсоюзе уверены, что футбольные боссы ради наживы поставили под угрозу здоровье игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финал клубного чемпионата мира по футболу между английским «Челси» и французским ПСЖ, Ист-Ратерфорд, США, 13 июля

Фото: Jacquelyn Martin / AP Финал клубного чемпионата мира по футболу между английским «Челси» и французским ПСЖ, Ист-Ратерфорд, США, 13 июля

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Международная федерация футбола выступила с необычно жестким заявлением в адрес Международной ассоциации профессиональных футболистов. Две структуры традиционно не дружили, что понятно, учитывая разнонаправленность их интересов. Тем не менее до сих пор FIFA, комментируя те или иные претензии профсоюза, избегала резких выражений, всякий раз пытаясь сгладить углы и приглашая FIFPro к диалогу. Однако после завершившегося в середине июля клубного чемпионата мира (первенство, призовой фонд которого составил $1 млрд, прошло в США в обновленном формате с участием сразу 32 команд и растянулось на месяц, по ходу которого игрокам приходилось выступать на изнуряющей жаре) отношения двух структур испортились, похоже, совершенно.

В заявлении FIFA отмечается, что FIFPro «предпочла пойти по пути публичной конфронтации, искусственно создавая пиар-поводы», что не имеет никакого отношения к защите благополучия футболистов, а, напротив, «преследует цель усиления собственных позиций и продвижения собственных же интересов».

В FIFA отметили также, что не принимают обвинения FIFPro во внедрении непрозрачной схемы управления мировым футболом, заявив, что раз уж FIFPro так заинтересована в прозрачности, то ей самой не мешало бы обнародовать собственные внутренние документы, чтобы все могли убедиться в том, что структура «действует так, как хочет, чтобы действовали другие». «Мы призываем FIFPro вернуться за стол переговоров, как только организация откажется от шантажа, отзовет свои претензии и опубликует отчетность, включая источники дохода, схемы финансирования региональных подразделений, а также документы на право представлять игроков, от имени которых она якобы действует, и полный список своих членов и заинтересованных лиц»,— говорится в заявлении FIFA. В нем также дается понять, что одна из региональных структур FIFPro получает деньги от некоторых футбольных организаций. Иными словами, FIFA обвинила FIFPro в защите чьих-то помимо футболистов интересов. Причем на возмездной основе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и игроки «Челси» с трофеем клубного чемпионата мира по футболу

Фото: Kevin Lamarque / Pool Photo / AP Президент США Дональд Трамп и игроки «Челси» с трофеем клубного чемпионата мира по футболу

Фото: Kevin Lamarque / Pool Photo / AP

Напомним, что кризис в отношениях FIFA и FIFPro обострился по ходу клубного чемпионата мира, который завершился в середине июля в США. Турнир, прошедший в новом формате, предусматривавшем участие сразу 32 команд, и растянувшийся на месяц, вызвал массу критики (не только со стороны FIFPro), из-за того что он лишает игроков возможности отдохнуть после сезона.

Остроты полемике придавало то, что многие матчи проходили днем на изнуряющей жаре. Но FIFA, по мнению критиков, на это не обращает внимания, преследуя свои сугубо меркантильные цели.

Незадолго до финала клубного чемпионата мира президент FIFA Джанни Инфантино попытался перехватить инициативу, сообщив, что головная футбольная структура обновила регламент. Отныне он предусматривает, что пауза между матчами не может быть менее 72 часов, а футболисты должны получать не менее 21 дня отпуска между сезонами. Причем, утверждали в FIFA, решение было принято в ходе встречи, прошедшей с участием профсоюзов в Нью-Йорке. Правда, издание The Athletic уверяет, что профсоюзы были не те (в обсуждении, по версии издания, приняли участие лишь лица, ранее работавшие в FIFPro, но потом покинувшие структуру). А в FIFPro и вовсе заявили, что их никто никуда не приглашал, обвинив президента FIFA Джанни Инфантино в авторитаризме и даже сравнив его с императором Нероном. В FIFA, в свою очередь, настаивают на том, что долго пытались добиться присутствия на совещании представителей FIFPro, но тщетно.

24 июля президент FIFPro Серхио Марки в интервью The Athletic вновь обвинил господина Инфантино в создании «автократии» и в том, что он является самой большой проблемой для профсоюза. А день спустя аналогичные претензии к президенту FIFA высказали участники совещания с участием 58 региональных профсоюзов. Похоже, именно после этого Джанни Инфантино и решил выступить с громким заявлением от имени FIFA. И, судя по всему, отношения между федерацией и профсоюзом уже прошли некую знаковую отметку.

FIFPro еще прошлой осенью формализовала свои претензии, подав в Еврокомиссию жалобу на FIFA, в которой содержатся все те же претензии: перегруженный календарь и создание угрозы здоровью игроков ради продвижения коммерческих интересов. FIFA же, судя по свежим заявлениям, отступать не собирается, так что мировой футбол ждет затяжное противостояние функционеров и тех, кто позиционирует себя как представителей игроков.

Александр Петров