Футбол на двоих

Женский чемпионат Европы, завершившийся в воскресенье, 27 июля, в Швейцарии, подчеркнул одну из особенностей сегодняшнего футбола. Она заключается в слишком явной его «двуполярности», возникшей в последние годы, в том, что многое в нем, вне зависимости от гендера и формата состязания, сводится к англо-испанскому противостоянию. В Базеле его очередной раунд вылился в победу Англии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент финального матча женского чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Испании

Фото: Martin Meissner / AP Момент финального матча женского чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Испании

Фото: Martin Meissner / AP

Привыкший к отечественной новостной повестке человек, изучив в понедельник утром спортивные страницы ведущих британских медиаресурсов, наверняка сильно удивился бы. Они были полны женским футболом. Его там было столько, что на задворках терялось все вроде бы жутко важное — Tour de France, бокс. Да даже мужской футбол с его дорогущими трансферами.

В BBC — подробнейшее, до мельчайших нюансов пережевывание деталей базельского финала, рассказы о том, как англичанки, действующие чемпионки континента, переварили пропущенный от испанок, действующих чемпионок мира, в первом тайме гол, как, уступая по игре страшным соперницам, возвращали веру в себя, как переламывали ход игры и сравнивали счет, чтобы потом вырвать титул в серии пенальти, как Люси Бронз, самая матерая английская футболистка, терпела боль из-за перелома бедра, который не помешал ей выйти на поле.

В The Guardian — громкое резюме: «Одно из главных достижений в истории нашего футбола».

Везде — поздравления от британского премьера Кира Стармера, заявившего, что «Львицы» (такое у игроков сборной Англии прозвище) «овладели сердцами» соотечественников. Ну да, судя по масштабам освещения финала, может, и овладели.

Впрочем, болельщика, для которого и в самом деле, если верить разным исследованиям, добавляющий в востребованности довольно быстрыми темпами женский футбол на фоне мужского — по-прежнему периферия, должно было кольнуть нечто иное. Сама «вывеска» финала — она ведь такая знакомая, привычная, чуть ли не естественная. Да хотя бы у финала прошлогоднего мужского чемпионата Европы в Германии была точно такая же. Только верх в нем взяли не англичане, а испанцы.

На самом деле это уже и вправду что-то наподобие очень устойчивого явления.

В середине предыдущего десятилетия, став президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Александр Чеферин изобрел термин «поляризация». Им он хотел описать растущий разрыв в возможностях между клубами-грандами и теми, кому не удалось попасть в этот список, а также между ведущими лигами, «большой пятеркой», и всеми остальными чемпионатами. Термин актуален до сих пор. Но, глядя на ситуацию в сегодняшнем футболе в принципе, с акцентом на результаты и достижения, вообще-то больше хочется использовать слово «двуполярность». В виде, который всегда выделялся разнообразием, пестротой, слишком многое вертится вокруг двух стран, куда ни посмотри.

Можно посмотреть на национальные сборные, на всякий случай проверив, а кто боролся за золото женского чемпионата мира в 2023 году? То есть, кто его выиграл, все помнят благодаря скандалу с поцелуем, которым президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес наградил Дженни Эрмосо и который вылился в судебный процесс над функционером и его изгнание со всех постов. Но кого на австралийско-новозеландском первенстве одолели Эрмосо и ее партнерши-испанки? Правильно, англичанок.

Или вот, например, молодежный уровень. В июне в Словакии проходил чемпионат мира для футболистов не старше 21 года. Золото досталось сборной Англии. Испанцам пришлось сойти в четвертьфинале, в котором они угодили как раз на англичан. Но свой престижный турнир — Олимпиаду в Париже — испанская молодежка выиграла год назад.

А вот клубные состязания, мужские еврокубки. В финале Лиги чемпионов в 2025 году обошлось без английских и испанских команд: французский ПСЖ в нем обыграл итальянский «Интер». Но это исключение из правила.

В тех четырех розыгрышах, что предшествовали принесшему триумф парижскому клубу, победы доставались исключительно представителям Англии («Челси» и «Манчестер-Сити») и Испании («Реалу»).

А финалы следующих по рангу еврокубков в 2025 году географическим разнообразием не отличались. В Лиге Европы соперничали два английских клуба: «Тоттенхем» взял верх над «Манчестер Юнайтед», в Лиге конференций «Челси» справился с испанским «Бетисом».

Но был еще венчавший сезон клубный чемпионат мира в новом формате. ПСЖ в нем котировался как фаворит, но в заключительно матче не сдюжил против «Челси». При этом те, кому хотелось доказать нерепрезентативность изобретенного Международной федерацией футбола (FIFA) мероприятия, чаще всего указывали на отсутствие в нем чемпиона Испании «Барселоны» — в том смысле, что, если бы не дурацкие критерии отбора, обязательно сражалась бы в США за трофей.

И про конкурсы личные забывать не стоит. По крайней мере про наиболее видный, определяющий обладателя «Золотого мяча».

У женщин в 2024 году его во второй раз подряд получила испанская футболистка Айтана Бонмати. До нее приз дважды вручали Алексии Путельяс, тоже испанке. У мужчин на первом месте в опросе очутился стержень сборной Испании Родри, выступающий в Англии, за «Манчестер-Сити». А испанско-английский праздник в очередном, 2025 года, конкурсе, если верить рейтингам букмекерских контор и экспертов, может быть испорчен только благодаря ПСЖ. Но в этих классификациях рядышком с его героями — Усманом Дембеле, Витиньей, Хвичей Кварацхелией — сплошь люди из чемпионатов Испании и Англии: Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе, Рафинья, Мохамед Салах. И ссылки на их клубы — «Барселона», «Реал», «Ливерпуль» — ощущение того, что в футболе окончательно выделились два центра, еще немножко усиливают.

Алексей Доспехов