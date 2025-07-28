Трамп пригрозил «уничтожить» ядерную программу Ирана в случае ее возобновления

Президент США Дональд Трамп предупредил, что в случае возобновления Тегераном ядерной программы Вашингтон вновь ее «уничтожит». Об этом он сказал журналистам по итогам переговоров с премьером Великобритании Киром Стармером в Шотландии. Глава Белого дома заявил, что из Ирана звучат «очень плохие сигналы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christopher Furlong / Pool / Reuters Фото: Christopher Furlong / Pool / Reuters

«Мы уничтожили их ядерные возможности. Они могут начать все сначала. Если они это сделают, мы уничтожим это быстрее, чем вы успеете пригрозить им пальцем»,— сказал Дональд Трамп, отметив, что Тегеран «посылает очень плохие сигналы, очень мерзкие сигналы».

На прошлой неделе замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Иран готов возобновить переговоры с США по ядерной программе. Среди условий для начала диалога он назвал гарантии со стороны Вашингтона о невозобновлении военных действий против Ирана, признание права Ирана на разработку и использование ядерных технологий и шаги по укреплению взаимного доверия.

С 12 апреля между Ираном и США состоялись пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана. Они прервались после того, как Израиль нанес удары по иранским ядерным объектам. Вашингтон говорил о готовности к прямым переговорам с Тегераном. В случае отказа от переговоров американские власти грозят применением силы.

Подробности — в материале «Ъ» «Над Ираном опять нависли бомбы».

Анастасия Домбицкая