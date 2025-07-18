Над Ираном опять нависли бомбы

США и Израиль обсуждают возможность возобновления ударов по ядерной инфраструктуре Ирана в случае, если тот откажется от новых переговоров. Повод рассматривать силовой вариант дают полученные Вашингтоном разведывательные данные, что как минимум два объекта иранской ядерной инфраструктуры не были полностью выведены из строя американскими бомбардировками в ночь на 22 июня. По данным разведки, теоретически эти объекты можно реанимировать в течение нескольких месяцев. Израильский посол в РФ Симона Гальперин пояснила “Ъ”: малейшие признаки того, что Иран приступил к восстановлению своей ядерной программы, заставят Израиль повторить военную кампанию, завершившуюся 25 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Плакат с военными командирами и учеными-ядерщиками, погибшими в результате израильских ударов, Тегеран, 11 июля

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Плакат с военными командирами и учеными-ядерщиками, погибшими в результате израильских ударов, Тегеран, 11 июля

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

О том, что США и Израиль ведут дискуссии о возможности повторения ударов по иранским ядерным объектам, сообщил канал NBC со ссылкой на источники. По их словам, к такому сценарию двух союзников подталкивают полученные администрацией президента Дональда Трампа разведданные, согласно которым как минимум два иранских ядерных объекта сохраняют работоспособность, несмотря на американские и израильские удары в период с 13 по 25 июня. Согласно этим сведениям, два завода могут возобновить обогащение урана в ближайшие несколько месяцев, если такую санкцию даст высшее руководство Ирана.

Третий ядерный объект, попавший под удар во время 12-дневной войны, вероятно, был существенно разрушен, пришли к выводу в США.

Речь идет о подземном центре в Фордо, уточняет The New York Times (NYT). Именно этот завод считался наиболее защищенным и продвинутым ядерным объектом атомной промышленности Ирана. В ночь на 22 июня американская авиация сбросила на Фордо 12 мощнейших противобункерных бомб GBU-57 весом 14 тонн. Это позволило полностью вывести из строя расположенные там центрифуги, отмечает NYT. Данные разведки, на которые ссылается издание, говорят, что на восстановление объекта потребуется как минимум два года.

Сценарий с повторением ударов по Ирану будет реализован в случае, если текущие выводы о состоянии иранских ядерных объектов подтвердятся по мере поступления новых разведданных, утверждает NBC. Изучение того ущерба, который получил Иран в ходе 12-дневной войны, продолжится еще несколько месяцев. Отдельный фактор, который повлияет на военное планирование в США и Израиле,— это готовность Ирана к новому раунду переговоров с Соединенными Штатами. Очередной этап консультаций, посвященных ядерной программе Исламской Республики, должен быть организован 15 июня, однако он сорвался из-за старта израильской операции «Народ как лев».

Сейчас Тегеран утверждает, что готов к возрождению переговоров, однако добивается от Вашингтона гарантий невозобновления боевых действий.

В соцсети X министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи 18 июля заметил: «Новый раунд переговоров (с США.— “Ъ”) станет возможным только тогда, когда другая сторона будет готова к справедливому, сбалансированному и взаимовыгодному соглашению по ядерной программе». Он возложил на Вашингтон ответственность за постоянный подрыв дипломатических усилий.

США и страны «евротройки» (Великобритания, ФРГ и Франция) выдвинули Ирану дедлайн до конца августа, чтобы вернуться к согласованию сделки.

Что касается Израиля, то он действительно может возобновить удары по Ирану, если зафиксирует его попытки восстановить свою ядерную программу или программу по производству баллистических ракет. Об этом заявила, отвечая на вопрос “Ъ”, посол Израиля в Москве Симона Гальперин. Впрочем, по ее словам, перспектива возобновления атак на Иран не выглядит близкой. Госпожа Гальперин обратила внимание на то, что цель израильской операции «Народ как лев» заключалась в том, чтобы отразить «немедленную угрозу» со стороны Ирана. И эта цель была достигнута. Отдельно дипломат сослалась на израильские данные, согласно которым 12-дневная война отбросила иранскую ядерную программу на два-три года назад.

Не исключено, что новые удары по Ирану, если к ним присоединятся США, могут превзойти по масштабу те, которые были во время 12-дневной войны.

По крайней мере, по данным NBC, в июне Центральное командование вооруженных сил США представило господину Трампу более комплексный план военной операции, чем тот, который в итоге воплотился в жизнь в ночь на 22 июня. Концепция военных предполагала, что среди целей окажутся дополнительные объекты иранской ядерной инфраструктуры, а удары будут более мощными и разрушительными. Но такая военная кампания, по словам источников канала, растянулась бы на несколько недель. «Мы были готовы пойти до конца, используя наши варианты, но президент этого не хотел»,— проинформировал один из собеседников NBC.

«Наши силы полностью готовы возобновить боевые действия с того самого места, где они остановились,— подчеркнул, в свою очередь, Мохаммад Пакпур, главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции, влиятельной в Иране военно-политической организации.— Агрессоров не пощадят, а воля и решимость иранского народа и наших вооруженных сил будут торжествовать».

В конце концов, в случае повторения ирано-израильского конфликта никто не помешает иранским властям снова объявить себя победителями, как они сделали это после завершения 12-дневной войны.

Нил Кербелов