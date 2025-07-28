Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
В Севастополе днем 28 июля объявили воздушную тревогу
На Крымском мосту днем 28 июля было остановлено движение транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
О причинах блокировки моста официально не сообщается. По данным на 15:00, в очереди на контроль перед въездом на переправу со стороны Тамани скопилось 574 автомобиля, со стороны Керчи — 811 машин. Примерное время ожидания составляло два и три часа соответственно.
Кроме того, в Севастополе объявлена воздушная тревога. Как сообщает губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, жителям и гостям города необходимо срочно укрыться в ближайших убежищах.
Тем, кто находится в помещениях, следует отключить газ, воду и электричество, плотно закрыть окна и переместиться в наиболее защищенную часть здания с капитальными стенами.
На время действия тревоги приостановлена работа всего общественного транспорта — наземного и морского. Автобусы и троллейбусы завершают движение на ближайших остановках, чтобы пассажиры могли оперативно добраться до укрытий.
Власти призывают граждан строго соблюдать меры безопасности и следовать указаниям спасательных служб.