Донской завод построил полигон для тестирования сельхозтехники

Донской производитель сельхозтехники «Ростсельмаш» готовится к открытию современного испытательного полигона на территории бывшего Таганрогского автомобильного завода ТагАЗ. Испытательный трек уже готов, а работы по зданию планируют завершить до конца лета. Об этом сообщил «Город N» со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Ростсельмаш» Фото: пресс-служба «Ростсельмаш»

По информации пресс-службы, первые испытания агромашин начались в 2024 году. Проект позволит проводить ускоренные тесты серийной и перспективной техники. Полигон возвели на месте разрушенных цехов — часть снесли, часть восстановили.

На полигоне функционирует внешний трек для пробеговых испытаний протяженностью 800 м с участками для тестирования тормозных систем и испытаний на вибрацию. Также работают три кольцевых трека протяженностью 122,5 м по среднему радиусу.

На территории используются съемные металлические препятствия различной высоты, расположенные с разной частотой и под разными углами. Заработала 100-метровая резонансная дорога для вибрационных испытаний по стандарту ISO 5008, выполненная из сибирской липы.

«Техника тестируется круглосуточно для достижения норматива сезонной наработки. Незастроенные четыре га будут использованы для организации функциональных испытаний дорожно-строительной техники, включающих проверку высоты и глубины копания, устойчивости и других параметров»,— приводится в сообщении комментарий специалистов пресс-службы.

По планам компании, полигон должен стать первым в России и Европе подобным многофункциональным объектом для тестирования разноплановой техники.

Валентина Любашенко