«Детский мир» зафиксировал цены на некоторые канцелярские товары

«Детский мир» в преддверии 1 сентября зафиксировал стоимость на некоторые товары. В их числе школьные ранцы, шариковые ручки, акварель, чернографитовые карандаши, фломастеры, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

По данным ФАС, зафиксированы цены на 11 позиций канцелярских товаров, 15 позиций одежды и обуви, шести позиций школьных рюкзаков. Регулятор уточнил, что стоимость канцелярских товаров снижена до 30% по сравнению с 2024 годом.

В ФАС уточнили, что коллекции одежды и обуви для школы и спорта собственных торговых марок «представлены по конкурентным ценам». Их диапазон будет зафиксирован до марта 2026 года. Регулятор добавил, что «Детский мир» на протяжении нескольких лет фиксирует предельные цены на школьные товары перед началом учебного года.

В середине июля ФАС предложила продавцам школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок перед началом учебного года. Служба считает, что это «повысит доступность востребованных товаров» и предотвратит возможный рост цен.

По данным «Яндекс Карты», к маю 2025 года число магазинов по продаже канцелярских товаров в России снизилось на 5% год к году, до 11,76 тыс. точек. К этому времени по всей стране закрылось более 630 профильных магазинов. В целом по всем городам-миллионникам количество специализированных магазинов уменьшилось на 12,3% год к году. Самая заметная динамика закрытия магазинов по продаже канцтоваров наблюдается в Омске (сокращение на 26%, до 160 точек), Ростове-на-Дону (на 24%, до 107) и Нижнем Новгороде (на 20%, до 128).

Подробности — в материале «Ъ» «Скрепки трещат по швам».