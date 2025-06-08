Скрепки трещат по швам
В России закрываются магазины канцтоваров
За последний год в некоторых крупных российских городах, например в Ростове-на-Дону и Омске, число магазинов по продаже канцтоваров снизилось почти на четверть. В этом секторе розничной торговли не происходило консолидации, и разрозненные игроки не выдерживают конкуренции с маркетплейсами. Через электронные площадки только в мае было продано канцтоваров почти на 70% больше в годовом выражении.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
В целом по России к маю 2025 года число магазинов по продаже канцелярских товаров снизилось на 5% год к году, до 11,76 тыс. точек, подсчитали аналитики сервиса «Яндекс Карты» по запросу “Ъ”. К этому времени по всей стране закрылось более 630 профильных магазинов.
Однако если брать конкретные города, то сокращение окажется значительным. Так, в целом по всем городам-миллионникам количество специализированных магазинов уменьшилось на 12,3% год к году. К середине мая 2025 года в таких городах страны насчитывается более 2,4 тыс. точек продаж канцтоваров — это 20% от общего числа профильных торговых объектов в стране, поясняют в «Яндекс Картах».
Самая заметная динамика закрытия магазинов по продаже канцтоваров наблюдается в Омске (сокращение на 26%, до 160 точек), Ростове-на-Дону (на 24%, до 107) и Нижнем Новгороде (на 20%, до 128). В Москве и Санкт-Петербурге снижение составило соответственно 13%, до 391 и 8%, до 313, уточняют в «Яндекс Картах» (см. подробнее таблицу).
Число магазинов по продаже канцелярских товаров в крупных городах России на май 2025 года
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Источник: данные сервиса «Яндекс Карты».
В августе 2024 года о рисках закрытия тысяч магазинов из-за конкурентного преимущества маркетплейсов предупреждала Ассоциация канцелярского рынка (см. “Ъ” от 26 августа 2024 года). Тогда участники рынка связывали это с возможностью онлайн-площадок сокращать поступления, облагаемые налогом, за счет агентских договоров, а также заменять штатных сотрудников самозанятыми.
За последние два месяца общие офлайн-продажи канцтоваров также снизились. По данным оператора фискальных данных «Такском», в апреле-мае 2025 года падение составило около 3% год к году.
Больше остальных снизились продажи блокнотов (на 8,4% год к году), тетрадей (на 5,8%) и самого продаваемого в сегменте товара — ручек (на 2,8%) год к году.
При этом средняя цена на такую продукцию выросла несущественно — примерно на 3%. В розничной сети «Детский мир» поясняют, что в традиционной рознице рост оборота продаж канцтоваров отмечался в апреле: на 12,7% в натуральном выражении, на 6,8% — в денежном. Это связано в том числе с подготовкой выпускных экзаменов в школах и вузах.
Сейчас канцтовары активно продаются на маркетплейсах, что тоже ожидаемо влияет на сокращение числа специализированных офлайн-магазинов, подтверждает глава совета директоров сети специализированных гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац. Так, по данным сервиса Moneyplace (входит в экосистему «Контур»), совокупные продажи канцтоваров на двух крупнейших маркетплейсах страны с 1 апреля по 26 мая 2025 года составили 7,2 млрд руб., что на 51,3% больше год к году. Только в мае селлеры реализовали канцтоваров на 3,6 млрд руб., что на 68,9% выше, чем за тот же период 2024 года, а за два последних месяца спрос на такую продукцию вырос на 70% год к году, отмечают в Ozon.
В ближайшее время на маркетплейсе ожидают пика спроса в связи с новым учебным годом.
Президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко отмечает, что преимущество маркетплейсов связано с бесплатной для покупателей доставкой, которая покрывается за счет комиссии. Но это лишает покупателя возможности приобрести что-то в срочном порядке, подчеркивает Борис Кац. Особенно это повлияет на маленькие населенные пункты, где проникновение онлайн-ритейла пока не высокое, отмечает он.
В течение нескольких лет, считает эксперт, количество магазинов по продаже канцтоваров может сократиться еще на треть. Часть из них, отмечает господин Кац, хотят закрыться, но пока не могут из-за непогашенных долгов. Другая часть планирует сделать это после конца пикового сезона продаж — в конце сентября.