Скрепки трещат по швам

За последний год в некоторых крупных российских городах, например в Ростове-на-Дону и Омске, число магазинов по продаже канцтоваров снизилось почти на четверть. В этом секторе розничной торговли не происходило консолидации, и разрозненные игроки не выдерживают конкуренции с маркетплейсами. Через электронные площадки только в мае было продано канцтоваров почти на 70% больше в годовом выражении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В целом по России к маю 2025 года число магазинов по продаже канцелярских товаров снизилось на 5% год к году, до 11,76 тыс. точек, подсчитали аналитики сервиса «Яндекс Карты» по запросу “Ъ”. К этому времени по всей стране закрылось более 630 профильных магазинов.

Однако если брать конкретные города, то сокращение окажется значительным. Так, в целом по всем городам-миллионникам количество специализированных магазинов уменьшилось на 12,3% год к году. К середине мая 2025 года в таких городах страны насчитывается более 2,4 тыс. точек продаж канцтоваров — это 20% от общего числа профильных торговых объектов в стране, поясняют в «Яндекс Картах».

Самая заметная динамика закрытия магазинов по продаже канцтоваров наблюдается в Омске (сокращение на 26%, до 160 точек), Ростове-на-Дону (на 24%, до 107) и Нижнем Новгороде (на 20%, до 128). В Москве и Санкт-Петербурге снижение составило соответственно 13%, до 391 и 8%, до 313, уточняют в «Яндекс Картах» (см. подробнее таблицу).

Число магазинов по продаже канцелярских товаров в крупных городах России на май 2025 года Выйти из полноэкранного режима Город Количество магазинов Изменение (% год к году) Москва 391 –13 Санкт-Петербург 313 –8 Краснодар 212 –12 Екатеринбург 102 –4 Казань 100 –3 Ростов-на-Дону 107 –24 Новосибирск 152 –11 Красноярск 135 –4 Нижний Новгород 128 –20 Челябинск 121 –17 Уфа 75 0 Пермь 110 –14 Самара 122 –12 Воронеж 96 –8 Волгоград 89 –4 Омск 160 –26 Всего по России 11762 –5 Открыть в новом окне Источник: данные сервиса «Яндекс Карты».

В августе 2024 года о рисках закрытия тысяч магазинов из-за конкурентного преимущества маркетплейсов предупреждала Ассоциация канцелярского рынка (см. “Ъ” от 26 августа 2024 года). Тогда участники рынка связывали это с возможностью онлайн-площадок сокращать поступления, облагаемые налогом, за счет агентских договоров, а также заменять штатных сотрудников самозанятыми.

За последние два месяца общие офлайн-продажи канцтоваров также снизились. По данным оператора фискальных данных «Такском», в апреле-мае 2025 года падение составило около 3% год к году.

Больше остальных снизились продажи блокнотов (на 8,4% год к году), тетрадей (на 5,8%) и самого продаваемого в сегменте товара — ручек (на 2,8%) год к году.

При этом средняя цена на такую продукцию выросла несущественно — примерно на 3%. В розничной сети «Детский мир» поясняют, что в традиционной рознице рост оборота продаж канцтоваров отмечался в апреле: на 12,7% в натуральном выражении, на 6,8% — в денежном. Это связано в том числе с подготовкой выпускных экзаменов в школах и вузах.

Сейчас канцтовары активно продаются на маркетплейсах, что тоже ожидаемо влияет на сокращение числа специализированных офлайн-магазинов, подтверждает глава совета директоров сети специализированных гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац. Так, по данным сервиса Moneyplace (входит в экосистему «Контур»), совокупные продажи канцтоваров на двух крупнейших маркетплейсах страны с 1 апреля по 26 мая 2025 года составили 7,2 млрд руб., что на 51,3% больше год к году. Только в мае селлеры реализовали канцтоваров на 3,6 млрд руб., что на 68,9% выше, чем за тот же период 2024 года, а за два последних месяца спрос на такую продукцию вырос на 70% год к году, отмечают в Ozon.

В ближайшее время на маркетплейсе ожидают пика спроса в связи с новым учебным годом.

Президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко отмечает, что преимущество маркетплейсов связано с бесплатной для покупателей доставкой, которая покрывается за счет комиссии. Но это лишает покупателя возможности приобрести что-то в срочном порядке, подчеркивает Борис Кац. Особенно это повлияет на маленькие населенные пункты, где проникновение онлайн-ритейла пока не высокое, отмечает он.

В течение нескольких лет, считает эксперт, количество магазинов по продаже канцтоваров может сократиться еще на треть. Часть из них, отмечает господин Кац, хотят закрыться, но пока не могут из-за непогашенных долгов. Другая часть планирует сделать это после конца пикового сезона продаж — в конце сентября.

Алина Мигачёва