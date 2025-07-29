В Чувашии предложили ограничивать продажу алкоголя в ресторанах

Госсовет Чувашии подготовил и направил в Совет законодателей законопроект, который разрешит устанавливать в регионах ограничения на розничную продажу алкоголя в ресторанах. Информация об этом появилась на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «наливайки» под видом ресторанов продолжают продажу алкоголя. В связи с этим субъектам РФ предлагают разрешить самостоятельно устанавливать ограничения на продажу алкогольной продукции во всех заведениях общепита.

Комиссия законодателей РФ рассмотрела инициативу депутатов Госсовета Чувашии и рекомендовала не вносить ее в Госдуму. Подробнее — в материале «Ресторанам не наливать».

Диана Соловьёва