Ресторанам не наливать

Комиссия совета законодателей по вопросам экономической и промышленной политики Госдумы рекомендовала парламенту Чувашии не вносить на рассмотрение Госдумы законопроект об ограничении розничной продажи алкогольной продукции во всех заведениях общепита. Депутаты Госсовета республики просили разрешить субъектам РФ распространять ограничение времени продажи алкоголя на рестораны, под видом которых, обходя закон, работают «наливайки». Комиссия считает, что дополнительные ограничения существенно ухудшат условия работы ресторанов и усилят давление на бизнес. Эксперт полагает, что инициатива может повлечь снижение налоговых поступлений и рост черного рынка алкоголя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсовет Чувашии предложил ограничить время продажи алкоголя в ресторанах

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Госсовет Чувашии предложил ограничить время продажи алкоголя в ресторанах

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Госсовет Чувашии предложил разрешить субъектам федерации самостоятельно устанавливать ограничения на розничную продажу алкоголя во всех заведениях общественного питания. Для этого было предложено внести изменения в ст. 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ, убрав слова «за исключением ресторанов». Авторы инициативы считают, что под видом ресторанов круглосуточно продавать алкоголь могут некоторые заведения общественного питания в многоквартирных домах, в том числе «наливайки».

В пресс-службе Госсовета Чувашии рассказали «Ъ Волга-Урал», что инициатива была внесена комитетом по экономической политике, бюджету, финансам и налогам. Там также отметили, что парламентариям республики поступали соответствующие обращения от граждан.

В пояснительной записке говорится, что ситуация была проанализирована в шести регионах: Чувашии, Татарстане, Удмуртии, Мордовии, а также в Нижегородской и Оренбургской областях. Уточняется, что в этих регионах объекты общепита могли продавать алкоголь ночью после уведомления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о смене типа предприятия на «ресторан».

Парламентарии полагают, что действующий закон не помогает полностью обеспечить тишину и покой жителей многоквартирных домов, поэтому ограничения на продажу алкоголя должны вводиться во всех заведениях без исключения. В документах к законопроекту говорится, что его принятие не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

Инициатива была внесена в совет законодателей в конце апреля 2025 года, а в июле было утверждено заключение комиссии. В результате Госсовету Чувашии рекомендовали не вносить законопроект в Госдумы. В документе говорится, что ограничения продажи алкоголя в ресторанах существенно ухудшат условия их работы, конкурентоспособность и усилят давление на бизнес. Также комиссия указала, что инициаторы внесения поправок не предоставили данные о числе заведений в многоквартирных домах, которые сменили категорию с целью обхода ограничений на время продажи алкоголя.

По мнению членов комиссии, проблему следует решать более четким разграничением заведений: установкой обязательных требований к типу объекта общепита. Документ подписан председателем комиссии законодателей РФ, председателем Заксобрания Ленинградской области Сергеем Бебениным.

В пресс-службе Госсовета Чувашии сообщили, что знакомы с решением комиссии совета законодателей, но заключение официально еще не поступало. После его получения будет создана рабочая группа, где депутаты, юристы, представители органов исполнительной власти и общественных организаций рассмотрят целесообразность работы над законопроектом.

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш в беседе с «Ъ Волга-Урал» сообщила, что инициатива может повлечь за собой ряд негативных последствий. Во-первых, реальные кафе, рестораны и бары потеряют возможность продавать алкоголь, что приведет к снижению их привлекательности и потере значительной части дохода. В свою очередь, это приведет к снижению налоговых и акцизных поступлений в казну, сокращению числа рабочих мест. Особенно это может отразиться на регионах, зарабатывающих на туризме. Во-вторых, инициатива может привести к росту черного рынка алкоголя и доли контрафакта.

Эксперт предположила, что «наливайки» могут обходить ограничения, установленные в регионе. Но для борьбы с недобросовестным бизнесом необходимо закрепить требования к заведениям, которые могут продавать алкоголь в качестве точки общественного питания, федеральным законом.

Анна Барабаш отметила, что сейчас субъекты РФ могут увеличивать время ограничений на продажу алкогольной продукции в магазинах. Так, в Дагестане и Калмыкии алкоголь прекращают продавать уже в 19:00, в Туве — в 15:00. В Якутии и Тульской области разрешено продавать алкогольные напитки только после 14:00.

Сегодня губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал, что в регионе запретили продавать алкоголь в 58 магазинах сети «Красное и белое». 25 июля у компании было приостановлено действие лицензии на розничную продажу такой продукции.

Диана Соловьёва