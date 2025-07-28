В Красноярске планируют запустить бесплатный Wi-Fi для жителей из-за сбоя связи

Из-за проблем с интернетом власти Красноярска намерены запустить бесплатный Wi-Fi в общественных местах.«Имеются в виду набережные и другие крупные общественные места. На данный момент вопрос находится в проработке», — сообщили «Ъ-Сибирь» в мэрии Красноярска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Проблемы со связью в городе фиксируются третий день подряд. В мэрии Красноярска ранее сообщали, что это привело к сбою в работе терминалов безналичного расчета на маршрутах общественного транспорта.

По данным сервиса downdetector, за последний час из Красноярского края поступали сообщения о проблемах в работе сервисов Мегафон (21%), МТС (18%) и Tele2 (12%).

Александра Стрелкова