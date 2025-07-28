Нижегородские депутаты предложили дополнительно ограничить продажу энергетиков

Депутаты заксобрания Нижегородской области предложили ввести дополнительные ограничения на продажу энергетических напитков. Соответствующий проект закона, подготовленный фракцией «Единая Россия», до 26 августа 2025 года проходит оценку регулирующего воздействия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Авторы законопроекта указывают, что, несмотря на федеральный запрет продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, сохраняется их доступность.

В связи с этим депутаты предлагают вовсе запретить продажу энергетиков в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях, используемых для образовательной деятельности, медицинской деятельности, деятельности в области культуры, физкультуры и спорта, а также через торговые автоматы.

Предусмотрено также, что правительство региона вправе ограничивать продажу таких напитков в период массовых публичных мероприятий и спортивных соревнований.

Контролировать исполнение новой нормы закона будет исполнительный орган, уполномоченный правительством. За нарушения предлагается ввести штрафы в областной КоАП. Размер штрафов пока не уточняется.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», федеральный закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним вступил в силу с 1 марта 2025 года. Он дает регионам право дополнительно ограничивать место и время продажи этих напитков.

Галина Шамберина