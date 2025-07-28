Домонгольские храмы Старой Ладоги претендуют на включение в программу ЮНЕСКО

Домонгольские храмы Старой Ладоги в Волховском районе Ленинградской области могут получить статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Как сообщили в региональном правительстве, соответствующая заявка обсуждалась на первом заседании комиссии по взаимодействию с организацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В обсуждении участвовал зампред правительства Ленобласти Владимир Цой, а также представители МИД и администрации Санкт-Петербурга. К рассмотрению предложены Георгиевская церковь и Успенский собор XII века — памятники, относящиеся к числу самых северных русских храмов домонгольского периода.

Помимо этого, рассматривается возможность номинирования города Выборга в программу «Творческие города» по направлению «Кинематография». Решения по обеим инициативам будут приниматься после консультаций с экспертами организации, уточнили в правительстве Ленобласти.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что историческую Копорскую крепость в Ленобласти готовят к масштабной реставрации. На территории памятника предполагается построить временное здание музея.

Александра Хренкова