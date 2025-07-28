В Тольятти при поддержке ФРП налажен выпуск деталей для энергетики и нефтехимии

В Тольятти завершена модернизация производства компании «Профиль», что позволило начать выпуск импортозамещающих комплектующих для энергетики и нефтехимии. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда развития промышленности (ФРП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Новые виды запасных частей предназначены для компрессоров, насосов, турбин и вентиляторов, используемых в различных отраслях. Конструкторскую документацию для производства деталей разработали специалисты конструкторско-технологического бюро предприятия.

Общий объем инвестиций в проект составил 200 млн руб. Из них 148 млн руб. предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия».

По оценке компании, до недавнего времени свыше 70% соответствующих комплектующих на российском рынке приходилось на импорт. После завершения проекта «Профиль» планирует занять до 40% в сегменте, снизив долю импортных поставок до 30%.

В производственных цепочках используется преимущественно отечественное сырье. Уровень локализации составляет 90%.

Андрей Сазонов