Строительство нижегородской поликлиники №38 оценили в 1 млрд рублей

Правительство Нижегородской области рассчитывает в 2027-29 годах построить в центре Нижнего Новгорода новое здание для поликлиники №38. Об этом говорится в информации, направленной депутатам заксобрания и имеющейся в распоряжении «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сейчас поликлиника располагается в исторической здании на улице Ильинской, 78. Оно плохо приспособлено для маломобильных граждан и рассчитано всего на 86 посещений в смену.

Строительство нового здания вошло в программу модернизации первичного звена здравоохранения региона до 2030 года. Планируемая мощность — 300 посещений в смену. Стоимость строительства предварительно оценена в 1,06 млрд руб., из которых 986 млн регион рассчитывает получить из федерального бюджета. Утверждение федеральной программы, в которую хотят включить этот объект, ожидается в июле 2025 года.

После подтверждения федерального финансирования регион за свой счет привлечет проектировщика. Ожидается, что проектирование завершат в 2026 году.

Пока идет подбор земельного участка. Предварительно для этих целей определен участок площадью 5 тыс. кв. м в границах улиц Малой Ямской, Ильинской, Маслякова, Большие Овраги, Малой Покровской и Обозной.

Галина Шамберина