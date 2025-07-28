Отменены обеденные рейсы «Аэрофлота» Самара — Москва и Москва — Самара

В Самаре отменили несколько рейсов «Аэрофлота» из-за сбоя в информационных системах компании. Перебои привели к корректировке расписания, включая перенос и отмену некоторых рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Отменены рейсы Самара — Москва в 15:20 (MSK+1) и Москва — Самара в 14:20 (MSK).

В настоящее время специалисты «Аэрофлота» работают над восстановлением сервисов. В авиакомпании призвали следить за информацией на онлайн-табло на сайте, табло аэропорта и за объявлениями в воздушной гавани.

Андрей Сазонов