Второй тур РПЛ
«Крылья Советов»—«Пари Нижний Новгород» 2:0
Раков, 90+1; Констанца, 90+7
«Спартак»—«Балтика» 0:3
Саусь, 49; Оффор, 79; Титков, 85. Удаления: Заболотный, 11; Маркиньюс (оба — «Спартак»), 58 (2 ж. к.)
«Динамо» (М)—«Ростов» 1:0
Сергеев, 23
«Краснодар»—«Локомотив» 1:2
Кобнан, 90+4 — Батраков, 34 (пен.), 80
«Сочи»—«Акрон» 0:4
Пестряков, 5; Джурасович, 11; Болдырев, 13; Дзюба, 44. Незабитый пенальти: Дзюба, 57
ЦСКА—«Ахмат» 2:1
Круговой, 45+2, 45+3 — Мансилья, 15. Удаление: Тодорович («Ахмат»), 90 (2 ж. к.)
«Оренбург»—«Динамо» (Мх) 1:1
Савельев, 74 — Хосейннежад, 49
«Рубин»—«Зенит» 2:2
Ходжа, 47; Даку, 90 —Мостовой, 11 (пен.); Кассьерра, 36
Турнирная таблица
В Н П М O
1. «Локомотив» 2 0 0 5:1 6
2. «Акрон» 1 1 0 5:1 4
3. «Балтика» 1 1 0 4:1 4
4. «Рубин» 1 1 0 4:2 4
5. «Крылья Советов» 1 1 0 3:1 4
6. «Зенит» 1 1 0 4:3 4
7. «Динамо» (М) 1 1 0 2:1 4
8. ЦСКА 1 1 0 2:1 4
9. «Краснодар» 1 0 1 4:2 3
10. «Спартак» 1 0 1 1:3 3
11. «Оренбург» 0 2 0 1:1 1
12. «Динамо» (Мх) 0 1 1 1:2 1
13. «Ростов» 0 0 2 1:3 0
14. «Ахмат» 0 0 2 1:4 0
15. «Нижний Новгород» 0 0 2 0:5 0
16. «Сочи» 0 0 2 0:7 0