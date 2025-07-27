Второй тур РПЛ

«Крылья Советов»—«Пари Нижний Новгород» 2:0

Раков, 90+1; Констанца, 90+7

«Спартак»—«Балтика» 0:3

Саусь, 49; Оффор, 79; Титков, 85. Удаления: Заболотный, 11; Маркиньюс (оба — «Спартак»), 58 (2 ж. к.)

«Динамо» (М)—«Ростов» 1:0

Сергеев, 23

«Краснодар»—«Локомотив» 1:2

Кобнан, 90+4 — Батраков, 34 (пен.), 80

«Сочи»—«Акрон» 0:4

Пестряков, 5; Джурасович, 11; Болдырев, 13; Дзюба, 44. Незабитый пенальти: Дзюба, 57

ЦСКА—«Ахмат» 2:1

Круговой, 45+2, 45+3 — Мансилья, 15. Удаление: Тодорович («Ахмат»), 90 (2 ж. к.)

«Оренбург»—«Динамо» (Мх) 1:1

Савельев, 74 — Хосейннежад, 49

«Рубин»—«Зенит» 2:2

Ходжа, 47; Даку, 90 —Мостовой, 11 (пен.); Кассьерра, 36

Турнирная таблица

В Н П М O

1. «Локомотив» 2 0 0 5:1 6

2. «Акрон» 1 1 0 5:1 4

3. «Балтика» 1 1 0 4:1 4

4. «Рубин» 1 1 0 4:2 4

5. «Крылья Советов» 1 1 0 3:1 4

6. «Зенит» 1 1 0 4:3 4

7. «Динамо» (М) 1 1 0 2:1 4

8. ЦСКА 1 1 0 2:1 4

9. «Краснодар» 1 0 1 4:2 3

10. «Спартак» 1 0 1 1:3 3

11. «Оренбург» 0 2 0 1:1 1

12. «Динамо» (Мх) 0 1 1 1:2 1

13. «Ростов» 0 0 2 1:3 0

14. «Ахмат» 0 0 2 1:4 0

15. «Нижний Новгород» 0 0 2 0:5 0

16. «Сочи» 0 0 2 0:7 0