Минцифры планирует эксперимент по внедрению ИИ в госуправление
Минцифры разработало проект постановления о проведении эксперимента по использованию генеративного ИИ в работе госорганов. Участие в пилотном проекте будет добровольным для федеральных и региональных ведомств.
Искусственный интеллект планируется применять для:
- обработки документов и анализа данных;
- подготовки типовых ответов на обращения;
- помощи в кадровой работе, включая анализ резюме;
- управления рисками и работы с контентом.
При этом ИИ не будет использоваться для прогнозирования социально-экономических процессов или работы с гостайной. Технологические решения могут разрабатывать как Минцифры, так и отобранные поставщики.
Эксперимент направлен на оптимизацию работы госслужащих и сокращение временных затрат. Ранее ФНС и Роструд были признаны наиболее готовыми к внедрению ИИ среди федеральных ведомств.
Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Чиновников избавляют от рутины».