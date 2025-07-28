Минцифры планирует эксперимент по внедрению ИИ в госуправление

Минцифры разработало проект постановления о проведении эксперимента по использованию генеративного ИИ в работе госорганов. Участие в пилотном проекте будет добровольным для федеральных и региональных ведомств.

Искусственный интеллект планируется применять для:

обработки документов и анализа данных;

подготовки типовых ответов на обращения;

помощи в кадровой работе, включая анализ резюме;

управления рисками и работы с контентом.

При этом ИИ не будет использоваться для прогнозирования социально-экономических процессов или работы с гостайной. Технологические решения могут разрабатывать как Минцифры, так и отобранные поставщики.

Эксперимент направлен на оптимизацию работы госслужащих и сокращение временных затрат. Ранее ФНС и Роструд были признаны наиболее готовыми к внедрению ИИ среди федеральных ведомств.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Чиновников избавляют от рутины».