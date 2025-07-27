В Великобритании резко выросло использование VPN-сервисов

Британские пользователи активнее скачивают VPN-сервисы в условиях ужесточения контроля за противозаконным контентом в интернете, особенно для детей и подростков. Как пишет Financial Times, в магазине приложений Apple App Store в Великобритании различные VPN-сервисы составили половину в топ-10 по скачиваниям. Сервис Proton VPN стал самым популярным бесплатным приложением, обойдя ChatGPT, а число регистраций в нем из Великобритании выросло на 1400%. Поисковые запросы о таких сервисах в Google также существенно выросли, в некоторые моменты в десять раз в сравнении с прошлой неделей.

Британский телекоммуникационный регулятор Ofcom на этой неделе ввел в действие правила, в соответствии с которыми соцсети, видеосервисы, в том числе TikTok, а также сайты с опасным для детей контентом, таким как порнография, информация о членовредительстве, самоубийствах и др., должны проводить дополнительные проверки возраста пользователей. Это сделано для того, чтобы дети и подростки до 18 лет не могли получить доступ к такому контенту. Эти правила — часть закона о безопасности в интернете (Online Safety Act), вводящего жесткие ограничения на контент, который британские власти считают противозаконным, и грозящего огромными штрафами за нарушение этих норм.

Яна Рождественская