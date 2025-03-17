Соцсетям грозят огромные штрафы в Великобритании

С 17 марта в Великобритании вступают в действие штрафы для социальных сетей за нарушение положений закона о безопасности в интернете (Online Safety Act). Более 100 тыс. сайтов и приложений, на которые распространяется действие закона, должны будут принимать жесткие меры против публикации противозаконного контента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщает The Guardian, штрафы за нарушение могут доходить до £18 млн, или составлять до 10% от глобальной выручки платформы, что в случае с Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) или Google может достигать миллиардов фунтов стерлингов.

К противозаконному контенту закон относит тот, который поощряет самоубийства, разжигает ненависть, призывает к терроризму, связан с торговлей наркотиками, распространением порнографии и т. д., в общей сложности 130 разных нарушений.

Телекоммуникационный регулятор Ofcom, контролирующий исполнение этого закона, опубликовал положения, которые необходимо соблюдать соцсетям. Так, платформы должны скрывать профили детей, дать возможность женщинам блокировать пользователей, которые их преследуют или им угрожают, создать возможность для подачи заявлений в профильные организации о случаях мошенничества, использовать технологии для выявления противозаконных изображений и предотвращения их распространения и т. д.

Алена Миклашевская