Настоятеля шаолиньского монастыря подозревают в коррупции

Настоятель монастыря Шаолинь Ши Юнсинь подозревается в крупных хищениях средств храма и нарушении буддийских заповедей. Как сообщила администрация монастыря, он состоял в «неподобающих отношениях» с несколькими женщинами и имел внебрачных детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Claro Cortes IV / Reuters Фото: Claro Cortes IV / Reuters

«Настоятель монастыря Шаолинь Ши Юнсинь подозревается в совершении преступлений, хищении средств из фондов по проектам монастыря, имущества монастыря»— говорится в сообщении монастыре в соцсети WeChat (цитата по «РИА Новости»). В публикации отметили, что сейчас Ши Юнсинь находится под следствием, которое проводят несколько ведомств.

Скандал вокруг господина Юнсиня разгорелся в августе 2015 года. Уже тогда его обвиняли в коррупции и «распутном образе жизни». Несколько официальных СМИ сообщили о хищениях и неподобающем поведении настоятеля монастыря. Управление по делам религий КНР обязало свое отделение в провинции Хэнань «разобраться в ситуации».

В 2017 году настоятеля Шаолиня признали невиновным. Однако в ходе следствия у него обнаружили двойную регистрацию под разными именами, а также 15 дорогих автомобилей, зарегистрированных как собственность монастыря.