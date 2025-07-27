Несмотря на снятие ограничений обстановка в Пулково остается напряженной

Обстановка в петербургском Пулково остается напряженной по состоянию на три часа дня 27 июля, сообщает «Фонтанка». Пассажиры, по данным издания, внимательно следят за обновлением информации на табло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Судя по онлайн-табло, расписание вылетов и прилетов не нормализовалось. Из-за плана «Ковер», введенного сегодня утром, на запасные аэродромы направили 22 рейса, 57 были задержаны на вылет.

Из-за коллапса в аэропорту вновь образовались очереди. В Пулково на текущий момент организовали раздачу воды, пассажирам, чьи рейсы задерживаются, раздали мягкие пенки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что все ограничения на работу аэропорта Пулково из-за атаки беспилотников сняли в 11:36. В воздушной гавани добавили, что в терминалах работают агенты по гостеприимству.

Андрей Маркелов