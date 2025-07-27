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Несмотря на снятие ограничений обстановка в Пулково остается напряженной

Обстановка в петербургском Пулково остается напряженной по состоянию на три часа дня 27 июля, сообщает «Фонтанка». Пассажиры, по данным издания, внимательно следят за обновлением информации на табло.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Судя по онлайн-табло, расписание вылетов и прилетов не нормализовалось. Из-за плана «Ковер», введенного сегодня утром, на запасные аэродромы направили 22 рейса, 57 были задержаны на вылет.

Из-за коллапса в аэропорту вновь образовались очереди. В Пулково на текущий момент организовали раздачу воды, пассажирам, чьи рейсы задерживаются, раздали мягкие пенки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что все ограничения на работу аэропорта Пулково из-за атаки беспилотников сняли в 11:36. В воздушной гавани добавили, что в терминалах работают агенты по гостеприимству.

Андрей Маркелов

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