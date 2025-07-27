Петербургский аэропорт Пулково возобновил работу, все ограничения сняты

Все ограничения на работу аэропорта Пулково сняли 27 июля в 11:36, сообщает пресс-служба Росавиации. В воздушной гавани добавили, что в терминалах работают агенты по гостеприимству. Пассажирам, ожидающим вылет, представляют мягкие пенки, организована раздача воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Тем временем власти Ленобласти сняли ограничения только в 11:43. Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко поблагодарил военнослужащих за ратный труд и защиту ленинградского неба.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в день ВМФ в небе над 47-м регионом сбили более десятка беспилотников. В Ломоносовском районе от обломков БПЛА пострадала женщина, у нее диагностировали ушибы и порезы.

Андрей Маркелов