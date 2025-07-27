Белоусов открыл в Петербурге бюст Ушакову в день ВМФ

В день Военно-морских сил глава Минобороны России Андрей Белоусов открыл бюст русскому флотоводцу Федору Ушакову. Памятник установили на территории Главного адмиралтейства в Санкт-Петербурге, сообщили в Минобороны.

«Федор Ушаков вошел в историю как непревзойденный морской стратег, — сказал господин Белоусов на церемонии открытия (цитата по ТАСС). — Его выдающиеся победы показали всему миру силу духа и мощь русского флота». Глава ведомства подчеркнул, что установка памятника знаменует открытие аллеи славы в сквере адмиралтейства.

В конце церемонии господин Белоусов вручил награды военнослужащим ВМФ, проявившим себя в зоне боевых действий на Украине. За мужество и героизм их удостоили ордена Александра Невского, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали Суворова.

Сегодня господин Белоусов поздравил военнослужащих Военно-морского флота с Днем ВМФ. В честь праздника в Санкт-Петербург также прибыл Владимир Путин, чтобы выслушать доклады, пообщаться с военачальниками, посмотреть учения «Июльский шторм» и поздравить военнослужащих,.