Путин в Петербурге вышел из машины поговорить с жителями

Президент Владимир Путин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург в день ВМФ вышел к жителям и гостям города, когда проезжал Дворцовую площадь. Люди приветствовали главу государства возгласами и криками «Ура».

Сначала господин Путин поговорил с ветераном ВМФ. Президент пожал ему руку и обнял. «Владимир Владимирович, берегите, пожалуйста, себя. Пожалуйста, боритесь с фашизмом. Наш народ выстоит все»,— сказал мужчина (цитата по «РИА Новости»). «При вашей поддержке»,— ответил Владимир Путин. Следом президент выполнил просьбу мальчика и сфотографировался с ним.

Далее президент пошел к машине. В толпе выкрикивали: «Браво!», «Слава Путину!», «Мы вас любим!». Кто-то крикнул «С праздником!». В толпе поддержали протяжным «Ура!». Когда господин Путин начал садиться в машину, то на прощание он еще раз обернулся к толпе и, сложив руки рупором, крикнул: «С праздником!» Люди вокруг начали скандировать: «Путин!»