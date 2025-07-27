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Коммерсантъ FM
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«Он постоянно врал, пытаясь выставить себя величайшим человеком на планете»

Мировые СМИ прощаются с Халком Хоганом

Медиа в США, да и по всему миру, явно не стали применять правило «О мертвых либо хорошо, либо ничего» в отношении умершего 24 июля знаменитого рестлера Халка Хогана. Признавая, что рестлинг, похоже, всем обязан этому человеку, наблюдатели вспоминали его ложь, скандалы, садистские выходки и готовность зарабатывать на чем угодно.

Халк Хоган

Халк Хоган

Фото: Faisal Al Nasser / Reuters

Халк Хоган

Фото: Faisal Al Nasser / Reuters

Slate (Нью-Йорк, США)

Все ненавидели Халка Хогана

Халк Хоган… был одним из величайших профессиональных рестлеров всех времен. Даже сейчас, спустя десятилетия после своего расцвета как борца, Хоган остается самым культовым представителем этого вида искусства… Хоган… был сверхъестественно одарен уникальным мультяшным мачизмом… В своих самых безжалостных проявлениях Хоган создавал впечатление, что считает, что рестлинг — это взаправду… Именно таким Хоган остается в нашей памяти — коварным садистом… который тем не менее навсегда освящен в каноне.

ABC (Сидней, Австралия)

Халк Хоган пережил славу и расистский скандал, чтобы стать рупором правых

На вершине своей карьеры Халк Хоган был… загорелым и усатым лицом профессионального рестлинга… Он использовал свой образ типичного американца для того, чтобы превратить зрелище в многомиллиардный бизнес. Ко времени смерти он перенес этот образ в сферу консервативной политики… Хоган предлагал свое имя всем — от легкого пива до блендеров и грилей и до ресторана пасты в Миннесоте.

USA Today (Тайсонс-Корнер, США)

Халк Хоган изменил рестлинг. Но помнить его будут не за это

Измерить то, что Хоган значил для рестлинга, невозможно. Без него он не стал бы таким мировым феноменом. Он был Капитаном Америкой реальной жизни, грандиозным вдохновителем и образцом для подражания для молодежи… Но в этом-то все и дело. Карьеру Хогана нельзя рассматривать только с точки зрения того, что он дал рестлингу. Надо учитывать и то, что запятнало его наследие, часто по его собственной вине… Ведь каким бы ни был великим Хоган, его эго было еще больше. Он постоянно врал, пытаясь выставить себя величайшим человеком на планете… С таким запятнанным наследием логично, что Хоган решил… стать талисманом президента Дональда Трампа.

Men’s Health (Милан, Италия)

Прощай, Халк Хоган, легенда рестлинга и разрывания маек

Волосы цвета платины, длинные усы, цветные банданы и бесчисленные майки, разрываемые при любой возможности (в последний раз — со сцены политического съезда, чтобы заявить о поддержке Трампа),— вот черты, благодаря которым Халк Хоган заставил широкую публику узнать о нем, став одним из самых известных людей в рестлинге.

Подготовил Николай Зубов

Фотогалерея

«Тренируйтесь, молитесь и пейте витамины»

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Халк берет на «удушающий» звезду баскетбольной команды «Юта Джаз» Карла Мэлоуна, 1998 год

Халк берет на «удушающий» звезду баскетбольной команды «Юта Джаз» Карла Мэлоуна, 1998 год

Фото: Lenny Ignelzi / AP

Халк Хоган (настоящее имя Терри Боллеа) — самая узнаваемая звезда рестлинга и самый популярный рестлер 1980-х. Родился 11 августа 1953 года в Джорджии в семье строителя и учителя танцев &lt;br>На фото: с родителями Питером и Рут в нью-йоркском ресторане, 1984 год

Халк Хоган (настоящее имя Терри Боллеа) — самая узнаваемая звезда рестлинга и самый популярный рестлер 1980-х. Родился 11 августа 1953 года в Джорджии в семье строителя и учителя танцев
На фото: с родителями Питером и Рут в нью-йоркском ресторане, 1984 год

Фото: WWE / Getty Images

Халк Хоган с певицей Синди Лопер, 1985 год

Халк Хоган с певицей Синди Лопер, 1985 год

Фото: AP

Халк Хоган приобрел широкую известность в 1980-е годы после подписания контакта с Мировой федерацией рестлинга (WWF). Он стал пятикратным чемпионом лиги и долгое время был рекордсменом по удержанию главного титула в течение 1474 дней &lt;br>На фото: Хоган чествует нового чемпиона WWF «Абсолютного воина» (Ultimate Warrior), 1990 год

Халк Хоган приобрел широкую известность в 1980-е годы после подписания контакта с Мировой федерацией рестлинга (WWF). Он стал пятикратным чемпионом лиги и долгое время был рекордсменом по удержанию главного титула в течение 1474 дней
На фото: Хоган чествует нового чемпиона WWF «Абсолютного воина» (Ultimate Warrior), 1990 год

Фото: Reuters

Халк позирует на «Харлее» в салоне Warr&#39;s Harley-Davidson в Лондоне, 1994 год

Халк позирует на «Харлее» в салоне Warr's Harley-Davidson в Лондоне, 1994 год

Фото: Dave Benett / Getty Images

С шестилетней актрисой Мейделин Зима на съемках фильма «Мистер няня», 1992 год. Всего за свою долгую карьеру в кино Халк Хоган снялся в более чем 30 фильмах и сериалах

С шестилетней актрисой Мейделин Зима на съемках фильма «Мистер няня», 1992 год. Всего за свою долгую карьеру в кино Халк Хоган снялся в более чем 30 фильмах и сериалах

Фото: Kathy Willens / AP

В 1990-1991 году рестлер выиграл две Королевские битвы WWF подряд, что было беспрецедентным явлением на тот момент

В 1990-1991 году рестлер выиграл две Королевские битвы WWF подряд, что было беспрецедентным явлением на тот момент

Фото: Fryderyk Gabowicz / picture alliance / Getty Images

Халк Хоган во время своего персонального тура «Халкомания» в Австралии, 2009 год

Халк Хоган во время своего персонального тура «Халкомания» в Австралии, 2009 год

Фото: Matt Jelonek / WireImage

На матче по американскому футболу между командами «Индианаполис Колтс» и «Тампа-Бэй Бакканирс», фанатом которой был Халк Хоган, во Флориде, 2003 год

На матче по американскому футболу между командами «Индианаполис Колтс» и «Тампа-Бэй Бакканирс», фанатом которой был Халк Хоган, во Флориде, 2003 год

Фото: Charles W. Luzier JLS / GN / Reuters

Халк Хоган зажигает толпу между матчами на шоу WrestleMania 21 в Лос-Анджелесе, 2005 год

Халк Хоган зажигает толпу между матчами на шоу WrestleMania 21 в Лос-Анджелесе, 2005 год

Фото: Chris Carlson / AP

С дочерью певицей Брук на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards в Майами, 2005 год

С дочерью певицей Брук на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards в Майами, 2005 год

Фото: Mario Anzuoni MR / YH / Reuters

Халк Хоган проводит захват звезде шоу WrestleMania Джону Сине во время церемонии вручения наград Teen Choice Awards в Калифорнии, 2005 год

Халк Хоган проводит захват звезде шоу WrestleMania Джону Сине во время церемонии вручения наград Teen Choice Awards в Калифорнии, 2005 год

Фото: John Shearer / WireImage

С актером Сильвестром Сталлоне (слева) и главой WWE Винсом Макмэном после церемонии введения в Зал славы WWE в Лос-Анджелесе, 2005 год

С актером Сильвестром Сталлоне (слева) и главой WWE Винсом Макмэном после церемонии введения в Зал славы WWE в Лос-Анджелесе, 2005 год

Фото: Matt Sayles / AP

С рэпером Снуп Догом на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards в Нью-Йорке, 2006 год

С рэпером Снуп Догом на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards в Нью-Йорке, 2006 год

Фото: Rick Diamond / WireImage

Халк Хоган в бою против еще одного ветерана рестлинга Рика Флэра во время тура «Халкомания» в Австралии, 2009 год

Халк Хоган в бою против еще одного ветерана рестлинга Рика Флэра во время тура «Халкомания» в Австралии, 2009 год

Фото: Mark Dadswell / Getty Images

Заводит толпу во время игры NBA между командами «Орландо Мэджик» и «Лос-Анджелес Лейкерс» в Орландо, 2009 год

Заводит толпу во время игры NBA между командами «Орландо Мэджик» и «Лос-Анджелес Лейкерс» в Орландо, 2009 год

Фото: Kevin Kolczynski / Reuters

С женой Линдой на церемонии введения в Зал славы WWE (бывшая WWF) в Калифорнии, 2015 год

С женой Линдой на церемонии введения в Зал славы WWE (бывшая WWF) в Калифорнии, 2015 год

Фото: Don Feria / AP Images for WWE / AP

С талисманом баскетбольной команды «Арканзас Рейзорбэкс» во время матча против «Техас Лонгхорнс» в Арканзасе, 2024 год

С талисманом баскетбольной команды «Арканзас Рейзорбэкс» во время матча против «Техас Лонгхорнс» в Арканзасе, 2024 год

Фото: Nelson Chenault-Imagn Images / Reuters

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Халк берет на «удушающий» звезду баскетбольной команды «Юта Джаз» Карла Мэлоуна, 1998 год

Фото: Lenny Ignelzi / AP

Халк Хоган (настоящее имя Терри Боллеа) — самая узнаваемая звезда рестлинга и самый популярный рестлер 1980-х. Родился 11 августа 1953 года в Джорджии в семье строителя и учителя танцев
На фото: с родителями Питером и Рут в нью-йоркском ресторане, 1984 год

Фото: WWE / Getty Images

Халк Хоган с певицей Синди Лопер, 1985 год

Фото: AP

Халк Хоган приобрел широкую известность в 1980-е годы после подписания контакта с Мировой федерацией рестлинга (WWF). Он стал пятикратным чемпионом лиги и долгое время был рекордсменом по удержанию главного титула в течение 1474 дней
На фото: Хоган чествует нового чемпиона WWF «Абсолютного воина» (Ultimate Warrior), 1990 год

Фото: Reuters

Халк позирует на «Харлее» в салоне Warr's Harley-Davidson в Лондоне, 1994 год

Фото: Dave Benett / Getty Images

С шестилетней актрисой Мейделин Зима на съемках фильма «Мистер няня», 1992 год. Всего за свою долгую карьеру в кино Халк Хоган снялся в более чем 30 фильмах и сериалах

Фото: Kathy Willens / AP

В 1990-1991 году рестлер выиграл две Королевские битвы WWF подряд, что было беспрецедентным явлением на тот момент

Фото: Fryderyk Gabowicz / picture alliance / Getty Images

Халк Хоган во время своего персонального тура «Халкомания» в Австралии, 2009 год

Фото: Matt Jelonek / WireImage

На матче по американскому футболу между командами «Индианаполис Колтс» и «Тампа-Бэй Бакканирс», фанатом которой был Халк Хоган, во Флориде, 2003 год

Фото: Charles W. Luzier JLS / GN / Reuters

Халк Хоган зажигает толпу между матчами на шоу WrestleMania 21 в Лос-Анджелесе, 2005 год

Фото: Chris Carlson / AP

С дочерью певицей Брук на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards в Майами, 2005 год

Фото: Mario Anzuoni MR / YH / Reuters

Халк Хоган проводит захват звезде шоу WrestleMania Джону Сине во время церемонии вручения наград Teen Choice Awards в Калифорнии, 2005 год

Фото: John Shearer / WireImage

С актером Сильвестром Сталлоне (слева) и главой WWE Винсом Макмэном после церемонии введения в Зал славы WWE в Лос-Анджелесе, 2005 год

Фото: Matt Sayles / AP

С рэпером Снуп Догом на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards в Нью-Йорке, 2006 год

Фото: Rick Diamond / WireImage

Халк Хоган в бою против еще одного ветерана рестлинга Рика Флэра во время тура «Халкомания» в Австралии, 2009 год

Фото: Mark Dadswell / Getty Images

Заводит толпу во время игры NBA между командами «Орландо Мэджик» и «Лос-Анджелес Лейкерс» в Орландо, 2009 год

Фото: Kevin Kolczynski / Reuters

С женой Линдой на церемонии введения в Зал славы WWE (бывшая WWF) в Калифорнии, 2015 год

Фото: Don Feria / AP Images for WWE / AP

С талисманом баскетбольной команды «Арканзас Рейзорбэкс» во время матча против «Техас Лонгхорнс» в Арканзасе, 2024 год

Фото: Nelson Chenault-Imagn Images / Reuters

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