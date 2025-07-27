«Он постоянно врал, пытаясь выставить себя величайшим человеком на планете»

Медиа в США, да и по всему миру, явно не стали применять правило «О мертвых либо хорошо, либо ничего» в отношении умершего 24 июля знаменитого рестлера Халка Хогана. Признавая, что рестлинг, похоже, всем обязан этому человеку, наблюдатели вспоминали его ложь, скандалы, садистские выходки и готовность зарабатывать на чем угодно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Халк Хоган

Фото: Faisal Al Nasser / Reuters Халк Хоган

Фото: Faisal Al Nasser / Reuters

Все ненавидели Халка Хогана

Халк Хоган… был одним из величайших профессиональных рестлеров всех времен. Даже сейчас, спустя десятилетия после своего расцвета как борца, Хоган остается самым культовым представителем этого вида искусства… Хоган… был сверхъестественно одарен уникальным мультяшным мачизмом… В своих самых безжалостных проявлениях Хоган создавал впечатление, что считает, что рестлинг — это взаправду… Именно таким Хоган остается в нашей памяти — коварным садистом… который тем не менее навсегда освящен в каноне.

Халк Хоган пережил славу и расистский скандал, чтобы стать рупором правых

На вершине своей карьеры Халк Хоган был… загорелым и усатым лицом профессионального рестлинга… Он использовал свой образ типичного американца для того, чтобы превратить зрелище в многомиллиардный бизнес. Ко времени смерти он перенес этот образ в сферу консервативной политики… Хоган предлагал свое имя всем — от легкого пива до блендеров и грилей и до ресторана пасты в Миннесоте.

Халк Хоган изменил рестлинг. Но помнить его будут не за это

Измерить то, что Хоган значил для рестлинга, невозможно. Без него он не стал бы таким мировым феноменом. Он был Капитаном Америкой реальной жизни, грандиозным вдохновителем и образцом для подражания для молодежи… Но в этом-то все и дело. Карьеру Хогана нельзя рассматривать только с точки зрения того, что он дал рестлингу. Надо учитывать и то, что запятнало его наследие, часто по его собственной вине… Ведь каким бы ни был великим Хоган, его эго было еще больше. Он постоянно врал, пытаясь выставить себя величайшим человеком на планете… С таким запятнанным наследием логично, что Хоган решил… стать талисманом президента Дональда Трампа.

Прощай, Халк Хоган, легенда рестлинга и разрывания маек

Волосы цвета платины, длинные усы, цветные банданы и бесчисленные майки, разрываемые при любой возможности (в последний раз — со сцены политического съезда, чтобы заявить о поддержке Трампа),— вот черты, благодаря которым Халк Хоган заставил широкую публику узнать о нем, став одним из самых известных людей в рестлинге.

Подготовил Николай Зубов