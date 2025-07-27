Археологи в Забайкалье нашли орудия труда возрастом 28  тыс. лет

Орудия труда человека возрастом 28 тыс. лет, а также более поздние (3–4 тыс. лет до н. э.) изделия из керамики и камня обнаружили забайкальские археологи. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Забайкалья Александр Осипов, артефакты найдены в ходе экспедиции на территории Усть-Мензинского археологического комплекса в Красночикойском округе региона.

«Там расположены древние поселения, являющиеся одними из богатейших в Забайкалье»,— уточнил господин Осипов.

По его информации, до конца года на территории края состоится еще одна экспедиция, направленная на изучение «русских острогов и монгольских городищ».

Влад Никифоров, Иркутск