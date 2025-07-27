Более десяти беспилотников уничтожили в небе над Ленобластью в день ВМФ

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале, что утром 27 июля в небе над регионом сбили более десяти БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Воздушную опасность в Ленобласти объявили в 06:35. В связи с атакой беспилотников в Пулково вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

На текущий момент падение обломков без возгораний и пострадавших зафиксировали в Гатчине, Приморске, Войсковицком поселении и Кингисеппском районе. В Ломоносовском районе сбитый беспилотник стал причиной возгорания в частном секторе поселка Большая Ижора.

Пожар в трехквартирном доме был оперативно локализован усилиями Леноблпожспаса. Там же от обломков БПЛА пострадала женщина, у нее диагностировали ушибы и порезы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отмену военно-морского парада в Петербурге соображениями безопасности.

Андрей Маркелов