Участок декоративного камня в Приангарье выставлен на торги за 308 млн рублей

Право пользования участком недр «Ийское» в Тулунском районе Иркутской области для добычи декоративного облицовочного камня выставили на торги за 308 млн руб. Сведения об этом опубликованы на портале ГИС «Торги». Площадь участка составляет 0,37 кв. км. Месторождение предоставляется в пользование для разведки и добычи сроком на 20 лет. Заявки принимаются до 28 августа, победитель будет определен 11 сентября.

В пределах участка недр балансовые запасы долеритов всех категорий составляет 19,6 млн куб. м.

Долерит применяется для изготовления мебели, измерительных и поверочных плит, а также применяется для мощения улиц, при производстве литых каменных изделий и в архитектуре.

Лолита Белова