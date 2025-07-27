Крупнейшим учредителем пермского Promobot стал его основатель

Пермский IT-бизнесмен Алексей Южаков увеличил свою долю в пермской компании «Промобот». Как свидетельствуют данные, внесенные в ЕГРЮЛ 23 июля, теперь ему принадлежит 27,91% долей. Вместе с тем из учредительского состава вышел столичный бизнесмен Григорий Бубнов. Ранее он владел 10,67% долей «Промобота». Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе компании, выход Григория Бубнова из состава учредителей обусловлен «его личными жизненными планами, приоритетами и бизнес-целями». «Приобретение доли Алексеем Южаковым связано с его заинтересованностью в этой покупке»,— добавили в пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Согласно Rusprofile, господин Бубнов ведет деятельность в Москве и ранее выступал учредителем 16 организаций, включая сообщество «Физтех-Союз», Фонд целевого капитала МФТИ, АНО ДПО «Московская бизнес-школа» и другие.

Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми, является резидентом технопарка MorionDigital и «Сколково». Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы работают в 44 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.