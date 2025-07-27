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Коммерсантъ FM
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Песков объяснил отмену парада ВМФ в Петербурге соображениями безопасности

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге отменен из-за соображений безопасности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это связано с общей обстановкой, из соображений безопасности, они превыше всего» — сказал господин Песков на брифинге.

25 июля комитет по транспорту Петербурга объявил, что парад в 2025 году не состоится. В сообщении комитета уточнялось, что не будет салюта, парада и прохождения колонн водных судов.

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