Песков объяснил отмену парада ВМФ в Петербурге соображениями безопасности

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге отменен из-за соображений безопасности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это связано с общей обстановкой, из соображений безопасности, они превыше всего» — сказал господин Песков на брифинге.

25 июля комитет по транспорту Петербурга объявил, что парад в 2025 году не состоится. В сообщении комитета уточнялось, что не будет салюта, парада и прохождения колонн водных судов.