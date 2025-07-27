В армянском Арктике решили демонтировать памятник героям ВОВ

Власти Артика планируют демонтировать памятник героям Великой Отечественной войны, сообщил депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Мгер Мелконян. Он отметил, что мемориал, символизирующий участие армянского народа в борьбе против фашизма, может быть перенесен без общественных обсуждений и уведомления жителей.

Господин Мелконян подчеркнул, что отсутствие четких правовых оснований для демонтажа вызывает вопрос. В феврале 2025 года он направил письмо руководству города. Его заверили, что планов по демонтажу памятника нет. Однако позже стало известно, что в июле 2023 года мэрия выделила 4 млн драмов на проектно-расчетные работы по демонтажу, передает «РИА Новости».

На днях Мелконян направил запрос в Министерство образования, науки, культуры и спорта. В ответе министра сообщается, что 3 июля 2025 года научно-методический совет при министерстве вынес положительное заключение по демонтажу и переносу памятника.

Член оппозиционного блока «Мать-Армения» Дереник Малхасян в видеообращении заявил, что нет необходимости в переносе мемориала, поскольку он гармонично вписывается в городскую среду и не создает градостроительных проблем.