«Локомотив» показал чемпиону

Во втором туре чемпионата России по футболу состоялся первый матч между представителями большой шестерки топ-клубов, в котором «Краснодар» уступил «Локомотиву» — 1:2. У железнодорожников отметился дублем Алексей Батраков. Таким образом, они набрали шесть очков и занимают сейчас первое место. «Спартак» потерпел неожиданно крупное поражение от «Балтики» — 0:3, а московское «Динамо» обыграло «Ростов» — 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды «Краснодар» Джон Кордоба (справа) и игрок команды «Локомотив» Максим Ненахов

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Игрок команды «Краснодар» Джон Кордоба (справа) и игрок команды «Локомотив» Максим Ненахов

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Субботнюю программу второго тура открывал«Спартак», принимавший «Балтику». Калининградцы отметили возвращение в премьер-лигу, сыграв вничью 1:1 на старте чемпионата с другим столичным грандом — «Динамо». Тем самым они послали своеобразный сигнал и красно-белым, что одним авторитетом их не задавить, да и фактор чужого поля не имеет для них принципиального значения.

Очень жесткий подкат гостей под Кристофера Мартинса на первой минуте лишь подтвердил, что легко команде Деяна Станковича не будет. А вскоре она и вовсе осталась в меньшинстве после того, как VAR обратила внимание арбитра Сергея Карасева на фол нападающего Антона Заболотного против защитника «Балтики» Мингияна Бевеева. Судья показал спартаковцу прямую красную карточку, а ведь с начала матча не прошло и десяти минут. Вслед за Заболотным поле покинул и правый вингер Пабло Солари, которого Станковичу пришлось заменить по тактическим соображениям на Ливая Гарсию.

Кроме того, хозяева перестроились на контратакующую модель. Периодически им удавалось проводить эти самые контратаки, но они чаще всего блокировались на подступах к воротам Максима Бориско. Подопечные Андрея Талалаева тоже почти не беспокоили голкипера москвичей Александра Максименко, но в конце первого тайма они устроили такую заваруху на границе его вратарской, которая органично смотрелась бы в хоккее, когда игроки в сутолоке на пятаке пытаются запихнуть шайбу в сетку. Красно-белые как будто хотели прижать мяч к газону и буквально ложились на него, однако калининградцы оказались проворнее и выцарапали гол. Правда, Карасев с помощью VAR отменил его, разглядев в том столпотворении нарушение правил на Максименко.

«Спартак» пропустил сразу после перерыва, когда Владислав Саусь с подбора на стандарте мощно зарядил из-за штрафной площади.

И он же заставил сфолить Маркиньоса, который получил вторую желтую карточку и также досрочно закончил матч. Это произошло на 58-й минуте, но вдевятером хозяевам уже, конечно, было очень тяжело рассчитывать на положительный результат. К тому же их защитник Даниил Хлусевич упустил хороший момент, а Чинонсо Оффор подставил ногу под прострел Элдара Чивича и окончательно добил фаворита. Более того, вдогонку на добивании отличился Николай Титков, и «Балтика» нанесла красно-белым поражение с крупным счетом 3:0.

В еще одном московском матче «Динамо» под руководством Валерия Карпина противостояла его бывшая команда, с которой он отработал семь лет. На старте чемпионата «Ростов» зарубился в Санкт-Петербурге с «Зенитом» и даже вел 1:0 после первого тайма, тогда как бело-голубые смазали официальный дебют своего нового главного тренера и бледно выглядели в противостоянии с «Балтикой», хотя, как выяснилось, она отлично подготовилась к сезону.

Сейчас динамовцы тоже вроде бы не владели неоспоримым преимуществом, тем не менее в середине первого тайма выжали гол из аута. Хуан Касерес с правого фланга направил мяч в штрафную, где уже дежурил Иван Сергеев. Нападающий воспользовался позиционной ошибкой центрального защитника Виктора Мелехина и забил первый гол за столичный клуб. Между тем хозяева еще до перерыва потеряли центрбека Роберто Фернандеса из-за травмы, притом что повреждение помешало принять участие в матче другому футболисту этого амплуа — Николасу Маричалю. Основная нагрузка на экспериментальный центр обороны Максим Осипенко—Александр Кутицкий выпала уже во второй половине.

Очень опасно бил головой Тимур Сулейманов, и только отменная реакция голкипера Андрея Лунева уберегла бело-голубых от неминуемого гола.

Но в целом они надежно оберегали минимальный перевес, в том числе следуя известной тактике, согласно которой лучшая защита — это нападение. Причем их вполне устраивал и обычный контроль мяча без какого-то обострения. А ближе к концовке «Динамо» уже не стеснялось сушить игру, действовало в три центральных защитника и добилось желаемого, одолев «Ростов» — 1:0.

«Краснодар» и «Локомотив» уверенно вошли в чемпионат, одержав на старте синхронные победы 3:0, так что их встреча со всех точек зрения была центральной во втором туре. Чемпионы России еще успели усилиться за последнюю неделю, подписав контракт с полузащитником «Осера» Гаэтаном Перреном, который приехал в статусе лучшего ассистента французской лиги по итогам прошлого сезона. Отдав 11 голевых передач, он разделил это звание с Райаном Шерки, который перешел в «Манчестер Сити». Впрочем, главный тренер кубанцев Мурад Мусаев решил не бросать Перрена в пекло, да и вообще он пока предпочитает эксплуатировать чемпионский состав, весьма дозированно и осторожно подпуская к нему новичков.

Старая гвардия во главе с Джоном Кордобой и Эдуардом Сперцяном чуть не организовала быстрый гол, когда армянский полузащитник ударил рядом со штангой.

Но «Локомотив» дал понять, что быстро и просто с ним не получится. Выдержав давление со стороны хозяев, железнодорожники сами показали зубы.

Их рулевой Михаил Галактионов явно угадал с выбором Дмитрия Воробьева на позиции центрального нападающего вместо Николая Комличенко. Именно он заработал пенальти в единоборстве с Диего Костой, а Алексей Батраков как на тренировке разобрался с вратарем Станиславом Агкацевым. Затем еще Дмитрий Баринов попробовал пробить его со штрафного, и первый номер «Краснодара» с трудом вытащил мяч.

Единственное, что получалось у кубанцев, — это штамповать угловые. Вот только их исполнение хромало, да и пара центральных защитников гостей Сесар Монтес с Евгением Морозовым снимала весь верх. Вместе с тем «Локомотив» по-прежнему искал счастья в контратаках, и Зелимхан Бакаев вполне мог его найти, когда хозяев спас блок Витора Тормены. Во втором тайме Мусаев поднял со скамейки запасных Дугласа Аугусто, который недавно дебютировал в Российской премьер-лиге. И бразилец, приобретенный у французского «Нанта», едва не забил на новенького, когда голкипер Антон Митрюшкин отразил его удар с рикошетом.

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20-летний Батраков в РПЛ уже не новичок, а в прошлом чемпионате он стал одним из лучших по системе «гол плюс пас», однако черно-зеленые все-таки недоглядели за ним и позволили оформить дубль. Несмотря на то что Агкацев справился с первым ударом железнодорожника, тот не выключился из борьбы и тут же замкнул головой прострел Александра Руденко. Мозес Кобнан на 94-й минуте с подачи Сперцяна сократил разницу до минимума, но и времени на то, чтобы отыграться, чемпионам уже не хватило. «Локомотив» победил 2:1 и с шестью очками возглавил турнирную таблицу.

Александр Ильин