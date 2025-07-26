«Спартак» вдевятером проиграл калининградской «Балтике»

Во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» уступил в домашнем матче калининградской «Балтике». Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу «Балтики». К 58-й минуте в составе красно-белых было два удаления.

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Голами в матче отметились Владислав Саусь (49-я минута), вышедший с замены Чинонсо Оффор (79-я) и Николай Титков (85-я).

На 11-й минуте матча команда Деяна Станковича потеряла нападающего Антона Заболотного. Форвард, игравший вторую игру в составе «Спартака», получил прямую красную карточку за удар шипами в ногу соперника. Арбитр встречи Сергей Карасев принял это решение после просмотра VAR. На 58-й минуте вторую желтую получил полузащитник московского клуба Маркиньос.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович этим летом продлил контракт с клубом до 2027 года. После сегодняшнего поражения в матче с «Балтикой» серб заявил, что устал. «Посмотрим, что случится дальше, как ситуация будет развиваться, но я уже начал беспокоиться за свое здоровье, для меня важны здоровье и семья»,— сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

В следующем туре «Балтика» примет в Калининграде «Оренбург», а «Спартак» сыграет на выезде с тольяттинским «Акроном».