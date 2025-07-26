«Динамо» Карпина победило «Ростов»

Во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» одержало победу над «Ростовом со счетом 1:0. Единственный гол на 23-й минуте забил Иван Сергеев.

Победа стала первой для бело-голубых под руководством Валерия Карпина. Гол Сергеева также стал для футболиста дебютным в составе московской команды.

До своего прихода в «Динамо» этим летом Валерий Карпин занимал пост главного тренера в ростовском клубе. Он проработал там с 2017 по 2025 год, сделав небольшую паузу в 2021 году.

В предыдущем туре «Динамо» не смогло обыграть калининградскую «Балтику» — их встреча закончилась со счетом 1:1. «Ростов» в первом туре РПЛ проиграл 1:2 петербургскому «Зениту».

В третьем туре РПЛ клуб из «Динамо» 2 августа сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Ростов» в тот же день примет дома самарские «Крылья Советов».