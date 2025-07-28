ПГК выгружается в «Дуксе»

Первая грузовая компания (ПГК) может полностью занять бизнес-центр «Дукс» общей площадью 13 тыс. кв. м недалеко от станции метро «Белорусская» в центре Москвы. За аренду такой площади компании придется платить ежегодно оценочно до 516 млн руб. Переезд связан с окончанием у ПГК договора аренды в здании на Новорязанской улице, куда вскоре заедут сотрудники НЛМК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О том, что ПГК договаривается с Совкомбанком — собственником бизнес-центра «Дукс» в районе Белорусского вокзала в Москве — об аренде в этом объекте 13 тыс. кв. м, сообщили три источника “Ъ” на рынке недвижимости. В ПГК и Ricci, которую источники “Ъ” называют консультантом сделки, отказались от комментариев. В Совкомбанке не ответили на запрос “Ъ”. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, поясняет, что ПГК пока не подписала окончательно арендный договор и продолжает вести переговоры по нескольким офисным помещениям в Москве.

Один из собеседников “Ъ” на рынке недвижимости уточняет, что сделка находится на последних этапах согласования. Директор департамента офисной недвижимости консалтинговой компании NF Group Мария Зимина говорит, что на площади в бизнес-центре «Дукс» претендуют несколько компаний, шансы заключения арендного договора с ПГК она оценивает как высокие.

ПГК ранее контролировалась миллиардером Владимиром Лисиным. В ноябре 2023 года она была продана АО «Аврора Инвест», совладельцами которого на рынке называют братьев Тимура и Руслана Бабаевых. В августе 2024 года компанией стал владеть банк ВТБ, но уже в декабре 2024 года банк продал АО «Аврора Инвест», не раскрывая покупателя. По собственным данным, чистая прибыль ПГК в 2024 году выросла на 21% год к году, до 44 млрд руб., выручка — на 18%, до 139 млрд руб.

Сейчас ПГК все еще занимает схожие по объему помещения в офисном здании на Новорязанской улице, 24, недалеко от площади трех вокзалов в Москве. Однако в феврале 2025 года в ПГК сообщали “Ъ”, что из-за истечения договора аренды в этом офисе компания вынуждена подыскать новое место для размещения. Как только ПГК освободит офисные пространства, ее место займет металлургическая группа НЛМК, которая уже подписала договор аренды в этом бизнес-центре оценочно за 203–318 млн руб. (см. “Ъ” от 26 февраля).

Руководитель офисного департамента консалтинговой компании Invest7 Ксения Харкевич оценивает сделку в 480–516 млн руб.

По подсчетам руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерины Беловой, ежегодные затраты на аренду бизнес-центра составят 372 млн руб.

Большинство сопоставимых по площади офисных пространств предлагаются либо дороже, либо еще недоступны для въезда, добавляет Мария Зимина. Более того, уточняет руководитель департамента офисной недвижимости CORE.XP Ирина Хорошилова, в районе станций метро «Белорусская» и «Савеловская», где расположен «Дукс», вакантность в офисных центрах составляет около 5,2%, в то время как в среднем по Москве — 3,7%.

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Бизнес-центр «Дукс» классифицируется консультантами как объект класса В. Сейчас в этом сегменте наблюдается заметное оживление. По данным Екатерины Беловой, во втором квартале 2025 года около 56% всех сделок были заключены в бизнес-центрах этого класса.

Сделка по аренде ПГК площадей в бизнес-центре «Дукс» может стать одной из крупнейших в 2025 году наряду с арендой 11 тыс. кв. м офисной недвижимости в деловом квартале Stone Towers продуктовой сетью «Магнит» и 9 тыс. кв. м офисов в одном из корпусов в бизнес-комплексе «РТС Чертановская» объединенной Wildberries & Russ.

София Мешкова