Арендаторы спустились на класс ниже

В Москве бизнес-центры класса В, где ставки аренды в среднем составляют 20 тыс. руб. за 1 кв. м, станут драйвером офисного рынка уже в следующем году. К этому времени, как рассчитывают консультанты, объем ввода таких площадей увеличится почти в пять раз. Ожидания основываются на том, что компании в целях большой экономии будут стараться снимать офисы в бюджетном ценовом сегменте. А те, кто хотел бы арендовать площади в бизнес-центрах классом повыше, будут испытывать сложности с предложением из-за нехватки в российской столице высококачественных объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

К концу 2026 года в Москве объем ввода офисной недвижимости класса В может вырасти в 4,5 раза год к году, до 100 тыс. кв. м, сообщили в консалтинговой компании Nikoliers. Похожее развитие ситуации прогнозируют в IBC Real Estate: по данным этой компании, в 2026 году будет введено около 91 тыс. кв. м офисов класса В, что на 87% больше год к году. Такая тенденция связана с тем, что компании при текущей рыночной конъюнктуре вынуждены будут включить режим экономии и сокращать расходы, в том числе на аренду офисов.

По итогам первой половины 2025 года в российской столице средние ставки аренды в бизнес-центрах класса В составили около 20 тыс. руб. за 1 кв. м в год, следует из данных консалтинговой компании CMWP. Для сравнения: этот же показатель для офисов класса А начинается от 25 тыс. руб. за 1 кв. м в год, для объектов класса Prime — 31–32 тыс. руб. за 1 кв. м.

В то же время компании, которые хотели бы арендовать высококачественный офис в центре Москвы, не всегда могут это сделать из-за нехватки таких объектов.

По подсчетам замруководителя департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентина Кусова, доля свободных офисных площадей в бизнес-центрах класса А находится на критически низком уровне — 3,3%. Это вынуждает компании рассматривать альтернативные варианты размещения на рынке офисов более низкого класса, добавляет эксперт. Эта зачастую единственный способ найти большое по площади офисное пространство, соглашается партнер консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян.

Дополнительное давление на арендаторов оказывает растущая в высококлассных офисах ставка аренды, добавляет руководитель департамента офисной недвижимости CORE.XP Ирина Хорошилова. Арендная ставка в бизнес-центрах класса А к концу 2025 года вырастет на 11% год к году, а по итогам 2026 года — еще на 5%, подсчитал господин Кусов.

Еще одним драйвером роста объемов ввода бизнес-центров класса В станет активность девелоперов в отдаленных от центра локациях, где строительство высококачественных офисных комплексов не очень целесообразно из-за риска низкой заполняемости арендаторами, отмечает Сигуш Бабоян. Но в Москве застройщики жилья вынуждены реализовывать такие проекты в рамках программы мэрии по созданию мест приложения труда. Участие в этой программе позволяет компаниям получать льготы при строительстве в том числе жилых комплексов. Объекты класса В не требуют крупных затрат, имеют сокращенные сроки выхода на рынок и высокую ликвидность помещений, говорит директор по аренде делового квартала «Сколково Парк» Елена Малиновская.

Однако в Москве того объема нового строительства офисов класса В, который может поглотить рынок, пока едва ли стоит ждать, предупреждает партнер инвестиционно-консалтинговой компании Ricci Дмитрий Жидков. По прогнозам руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерины Беловой, вывод на рынок части офисных проектов будет переноситься девелоперами на фоне дорожающего строительства и дорогого заемного финансирования. Кроме того, подчеркивает Елена Малиновская, развитие альтернативных форматов, например коворкингов, может привести к пересмотру девелоперских планов и сократить запланированные объемы ввода.

София Мешкова